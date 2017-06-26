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Kushner, Alman bankasından borç almış

Donald Trump'ın danışmanlığını yapan gayrimenkülcü damadı Jared Kushner'in, ABD'deki başkanlık seçiminden önce Alman bankasından 285 milyon dolar borç aldığı ortaya çıktı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:58
Kushner, Alman bankasından borç almış

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump'a muhalifliği ile bilinen The Washington Post gazetesi, Donald Trump'ın danışmanlığını da yapan, gayrimenkülcü Yahudi damadı Jared Kushner'in, ABD başkanlık seçimlerinden bir ay önce, Almanya'nın ciro ve işçi sayısı açısından en büyük bankası olan Deutsche Bank'ten borç aldığını açıkladı. Trump'ın seçim kampanyasında önemli bir rolü olan Kushner, Manhattan'da, Time Square yakınlarındaki gayrimenkul firması için Deutsche Bank'ten yaklaşık 285 milyon dolar borç almış. Gazetenin haberine göre, Kushner'in şirketine borç veren Alman bankası, geçtiğimiz Aralık ve Ocak aylarında borç tahsili için New York valiliği ile görüşmeye başladı. Kushner'in Alman bankası ile olan finansal ilişkileri, Kushner ve şirketini Rusya ile ilişkisi olabileceği gerekçesi ile araştıran özel müfettiş Robert S.Müeller tarafından incelemeye alındı. Deutsche Bank ve Kushner, konu ile alakalı soruları cevaplamazken, Finansal Servis Komitesi'ndeki Demokratlar'ın, Adalet Bakanlığı'nın, Trump ile Deutsche Bank arasındaki kara para aklama davasındaki dürüstlüğünden şüphe ederek bir itiraz da bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 12:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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