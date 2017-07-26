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Kuşbakışı Ankara!

Yaz aylarında kuşbakışı Keçiören keyfi yaşamak isteyenler teleferiğe koşuyor.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:17
Kuşbakışı Ankara!

YENİ AKİT / ANKARASubayevleri Mahallesindeki Atatürk Bahçesi ile Tepebaşındaki Güçsüzler Yurdu arasında hem ulaşım hem de turistik gezi hizmeti veren teleferiğe son 1 yılda 274 bin kişi bindi.

2008 YILINDAN BERİ HİZMET VERİYOR

2008 yılından beri hizmet veren ve açıldığı dönemde Avrupa ve Türkiye'nin en uzun hatta sahip teleferiği olarak bilinen hattın uzunluğu 1653 m iken, teleferik, şu anda en uzun şehir içi teleferik hatları arasındaki ilk üçte yer alıyor.

YERLİ TURİSTLER TARAFINDAN ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

En yüksek noktası 85 m olan teleferik, her biri 8 kişilik toplam 16 kabin, özel ışıklandırması ile 20 dakika süren bir seyir keyfi yaşatıyor. Keçiören'i ve özellikle Estergon Kalesini, Keçiören Şelalesini, Atatürk Bahçesini, hatta Atakule ile Hıdırlık Tepesini tepeden görmek isteyenlere görsel bir şölen sunuyor. Ankara'ya şehir dışından gelen turistlerin de yoğun ilgisini çeken teleferik, hafta sonu daha çok talep görüyor.

PERİYODİK BAKIMLARI AKSATILMIYOR

Güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunan teleferik tesisi emniyetli bir yolculuk için periyodik bakımdan geçiriliyor. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Keçiören'i kuşbakışı gece de görmek isteyenler için akşam saatlerinde de seferleri olan teleferik tesisleri, yaz döneminde 14.00 - 22.00 saatleri arası hizmet veriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:17
  1. Keçiören Belediyesi
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