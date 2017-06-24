İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kuşatma altındaki Doğu Guta'da iftar

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde aralarında yetimlerin de olduğu 4 bin kişiye iftar verildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:38
Kuşatma altındaki Doğu Guta'da iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde aralarında yetimlerin de olduğu 4 bin kişiye iftar verildi.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’nin birçok noktasında iftar organizasyonları düzenlediklerini söyledi.

Rejim güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta bölgesinde iftar verdiklerini belirten Yemelek, "Suriye’nin birçok noktasında insani yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kuşatma bölgelerine insani yardım koridoru açarak yardıma muhtaç Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Muhasara bölgelerinde her şeye rağmen mazlumlara ulaşmak için sürdürdüğümüz insani diplomasi çalışmaları her geçen gün sonuç veriyor" dedi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:38
  1. Doğu Guta
  2. İftar
  3. Suriye
  4. Şam
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı
    1. Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı
    2. Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi..
    3. Bayramda o kentin nüfusu ikiye..
    4. Hükümetten hayvanlara 'devlet şefkati'
    5. Hindistan'da bir köye Trump'ın adı..
    6. Yunanistan petrol ve doğalgaz arayacak
    7. ABD ve Çin Kuzey Kore için el sıkıştı!
    8. Yunanlardan komik açıklama: Bu..
    9. Bayramdan önce bunlar yapılmalı
    10. İşgalciler yine saldırıya geçti...
    11. Fatih Erbakan - Saadet Partisi..
    12. AB yatırımda yine Türkiye'yi seçti
    13. Bruma'dan pişman eden goller
    14. Fenerbahçe'de büyük deprem! Bunu kimse..
    15. El Bab'da terörsüz bayram
    16. Elveda Ramazan, hoş geldin bayram
    17. Bir güzellik merkezi faciası daha!
    18. Fenerbahçe'ye kötü haber! Geri dönüyor
    19. Hafızası gitti, dostlukları gitmedi!
    20. ''Lokum ve çikolata alırken dikkat''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı