Kuşatma altındaki Doğu Guta'da iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde aralarında yetimlerin de olduğu 4 bin kişiye iftar verildi.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’nin birçok noktasında iftar organizasyonları düzenlediklerini söyledi.

Rejim güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta bölgesinde iftar verdiklerini belirten Yemelek, "Suriye’nin birçok noktasında insani yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kuşatma bölgelerine insani yardım koridoru açarak yardıma muhtaç Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Muhasara bölgelerinde her şeye rağmen mazlumlara ulaşmak için sürdürdüğümüz insani diplomasi çalışmaları her geçen gün sonuç veriyor" dedi.