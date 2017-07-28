Kuşatma altında ürettiler... Görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Suriye’de Beşşar Esed güçleri, 5 yıldan beri kuşatma altında tuttuğu Şam’ın Doğu Guta bölgesine, başta tıbbî malzemeler olmak üzere, insani yardım girişlerine izin vermiyor.

Doğu Guta’da imkânsızlıklara rağmen görevlerini sürdürmeye çalışan sağlık personelleri, ihtiyaçları karşılamak için alternatif çözümler buluyor.

Son olarak, bölgede kanı bileşenlerinden ayırabilen santrifüj cihazı üretildi.

“Bir Yıldır Bu Proje Üzerinde Çalışıyoruz”

Bölgede yer alan ve İstanbul merkezli Şam Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği’nin destek verdiği Şifa Kurumu’nun laboratuvar bölümündeki başkanı Halit Ebu Velid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Santrifüj cihazı, kanı deney tüpleri içerisinde yüksek hızla döndürerek ayrışmasını sağlayan bir laboratuvar aletidir. Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde kişisel çabalar ve şahsî imkânlarla çalışıyoruz. Abluka altındaki Guta’da bu cihazlar ithal edilemiyor. Eskileri de zamanla bozuluyor.” dedi.

“İthal Edilen Ürüne Alternatif Oldu”

Ebu Velid, “Başlarda pek çok benzer örnekler üretsek de cihazın yüksek hassasiyeti yüzünden bekleneni elde edemedik. Teknik hataları ve sorunları aşarak ideal ürünü elde ettik. Elde ettiğimiz son örneği orijinali ile karşılaştırdıktan sonra aynı kalite ve yeterliliğe sahip olduklarını gördük. Orijinaliyle aynı işlevlere sahip olan yerli ürünümüz ithal edilen ürüne alternatif oldu.” diye konuştu.

Cihaz Nasıl Çalışıyor?

Ebu Velit, cihazın nasıl çalıştığına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Bu cihazda dönen kısımda özel bir disk bulunuyor. Bu cihazın dönme hızı daha yüksek. Diskin üzerine deney tüpünü yerleştirdikten sonra disk kapağını kapatıyoruz. Dolaysıyla bu iki cihazda kan hücrelerini, kanın sıvı kısmını plazmadan ayırmayı başarıyoruz. Üstte plazma olmak üzere iki ana kısma ayrılıyor. Deneylerde ise üstte oluşan plazma sıvısı kullanılıyor.”

Destek Çağrısı

Ebu Velit, destek çağrısı yaparak, “Projemize sahip çıkacak ve üretimimize katkı sağlayacak desteği bekliyoruz. Böylelikle ücretsiz olarak da sağlık merkezlerine ürünlerimizi dağıtacağız. Projemize 3 bin 500 dolar bir bütçe ile başladık. Şu ana kadar 20 cihaz üretmeyi başardık. Destek alırsak seri üretime geçip sağlık merkezlerinin ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağız.” ifadelerini kaydetti.