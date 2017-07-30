Kuşadası’nda trafik kazası; 5 yaralı
Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.30 Temmuz 2017 Pazar 09:53
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolu üzerindeki Sanayi kavşağında saat 03.00’de meydana gelen trafik kazasında ışık ihlali yapan iki özel otomobil birbiriyle çarpıştı. Kaza sırasında araçlarda bulunan 5 kişi, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Ağır yaralanan ve durumları ağır olan 5 kişi ilk müdahalenin ardından ambülanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne nakledilerek, tedavi altına alındı.