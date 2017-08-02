Kuşadası’nda göçmen kaçakçılarına operasyon

Yasa dışı yollardan para karşılığı kaçak göçmenleri yurt dışına kaçıran bir çeteyi takibe alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Suriye uyruklu A.S. ile birlikte Türk vatandaşları Ç.C, B.A., V.İ. ve M.A.’yı yakaladı. Sorgulamaları tamamlanan zanlılar göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan Kuşadası’nda hakim karşısına çıktı. 4 kişi tutuklanırken, Suriye uyruklu A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.