Kuşadası’nda 600 litre kaçak şarap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; bir araç ile Kuşadası ilçesine kaçak şarap getirileceği ihbarını alan jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde tertibat aldı. Yol emniyet ve uygulama faaliyetinde saat 04.30 sıralarında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde A.R.A. ve N.S. isimli şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 1,5 litrelik pet şişelere doldurulmuş 600 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere 2 bin 829 TL para cezası uygulandı. Kuşadası İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce TAPDK’ya gönderilecek numunelerden gelecek sonuçlara göre şüphelilere litre başına 69 TL idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.