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Kuşadası'nda 2 caretta caretta telef oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde caretta caretta türü 2 deniz kaplumbağası telef oldu.

Kuşadası'nda 2 caretta caretta telef oldu
Eklenme: 17 Nisan 2017, 12:31

Kadınlar Denizi plajı mevkisinde sahile vuran bir deniz kaplumbağasını gören vatandaşlar Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneğini (EKODOSD) arayarak durumu anlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen EKODOSD ekiplerinin incelemesi sonucu kaplumbağa üzerinde darp izine rastlanmadı, hayvanın boğularak öldüğü belirlendi.

Darboğaz mevkisinden Kuşadası Limanı'na doğru teknesiyle gelen bir vatandaş da su yüzeyinde hareketsiz halde gördüğü deniz kaplumbağasını teknesine aldı. İlçedeki bir veteriner kliniğinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sümbül Serap Birincioğlu'nun yaptığı incelemede, hayvanın, midesindeki olta iğnesi ve misina nedeniyle enfeksiyon kapması sonucu telef olduğu belirlendi.

 
EtiketlerAydıncaretta carettadeniz kaplumbağasıKuşadası
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