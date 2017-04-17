Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi

Kuşadası ilçesi, 2 bin 739 yolcusuyla sezonun ilk transatlantik gemisini ağırladı.

Ege Ports Limanı'na yanaşan Malta bayraklı TUİ Cruise firmasına ait "Mein Schiff 3" gemisinden inen çoğunluğu Alman 2 bin 739 yolcudan bazıları Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyaret etti bazıları da Kuşadası'nda alışveriş yaptı.

Tur acentesi yetkilisi Mert Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin, Kuşadası'ndan sonra 3 limana daha uğrayacağını, son olarak Antalya'ya gideceğini söyledi.

"Kuşadası, Türkiye'deki bir çok turizm merkezine oranla sezona çok daha hareketli"

Aynı firmaya ait "Mein Schiff 5" gemisinin de Kuşadası'na 2 sefer düzenleyeceğini belirten Bozkurt, yolcuların organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise ilçenin, Türkiye'deki bir çok turizm merkezine oranla sezona çok daha hareketli başladığını ifade etti.

Kruvaziyer gemilerinin ilçenin can suyu olduğunu vurgulayan İlbahar, "Bu gemiler turizme büyük katkı sağlıyor. Gemilerin Kuşadası'na gelmeye devam etmesi esnafı sevindiriyor" diye konuştu.