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Kuşadası Pamucak’ta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Selçuk ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan grupların, Kuşadası-Selçuk sınırındaki Pamucak sahilinde silahlı çatışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:24
Kuşadası Pamucak’ta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkalı olan Ömer A., Mehmet Faruk U. ve Atalay Ö. aralarındaki tartışmayı görüşmek üzere Kuşadası-Selçuk sınırındaki Pamucak sahilinde buluştu. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesinin ardından N.Y. isimli şahıs silahını çıkararak Ömer A. ve Mehmet Faruk U.’ya ateş etti. Olay sırasında Ömer A. hayatını kaybederken, Mehmet Faruk U. ağır şekilde yaralandı. Olaydan sonra kaçan Atalay Ö. kısa süre sonra Selçuk jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sorgulaması yapılan Atalay Ö., silahının kazayla ateş aldığını iddia etti. Kuşadası’nda yaşayan ve olayda hayatını kaybeden Ömer A.’nın otopsi işlemlerinin ardından yarın Kuşadası’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:24
  1. İzmir
  2. Kuşadası
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