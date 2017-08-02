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Kuşadası Körfezi’nde 21 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:19
Kuşadası Körfezi’nde 21 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Saat: 06.00 sıralarında Kuşadası Körfezi Davutlar önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne durduruldu. Tekne içerisinde Suriye uyruklu 7’si çocuk, 6’sı kadın toplam 21 göçmen ile birlikte insan kaçakçısı 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Sorgulamaları yapılan 21 kaçak göçmen il göç idaresine teslim edilirken, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı da mahkemeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:19
  1. Suriye
  2. Yunanistan
  3. Kuşadası Körfezi
  4. Kuşadası
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