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Kuş avlayan çocuklar AKUT’cuyu vurdu

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya Birim görevlilerinden Ali Rıza Ünal, kuş avlayan çocukların havalı tüfeğindençıkan saçma ile yaralandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:41
Kuş avlayan çocuklar AKUT’cuyu vurdu

Edinilen bilgiye göre olay saat 15:00 sırasında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi,Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle cadde üzerinde bir yakının yanına gelen AKUT Antalya biriminde görevli35 yaşındaki Ali Rıza Ünal, mahallede havalı tüfekle kuş avlayan çocukların tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı. Bir süre yol alan ve yaralandığını sonradan anlayan Ünal, kaldırıma yığılıp 112 Sağlık ekiplerini aradı. Sol kasık bölgesinden yaralanan Ali Rıza Ünal, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ünal’ın çekilen röntgen filminde sol kasık bölgesinde saçma tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:41
  1. Yeniköy
  2. Antalya
  3. Atatürk
  4. Akdeniz
  5. Akdeniz Üniversitesi
  6. Döşemealtı
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