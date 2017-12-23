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Kurye sektörünün lider ve öncü firması MOTO KURYE

1992 yılında İstanbul il sınırları içinde motorlu kurye hizmeti vermek için kurulmuş bir firmadır.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:26
Kurye sektörünün lider ve öncü firması MOTO KURYE

Sektöre ismini veren MOTO KURYE müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 7 gün 24 saat motorlu kurye hizmeti vermektedir.     

İhtiyaçlarınıza göre Normal Kurye, Express Kurye, Vip Kurye, Gidiş-Dönüş Kurye, Gece Kurye, Gümrük Kurye ve Kiralık Kurye hizmetleri mevcut dur. Kurumsal ya da Bireysel herkese hizmet vermekte olup indirimli fiyatlardan yararlanmak için Abone olmanız yeterli. Ağır, Ebatlı ve Özel gönderiler için Arabalı Kurye hizmeti veren ender kurye firmalardandır.

İstanbul trafiğinde Acil Kurye ihtiyaçlarınıza bir telefon uzaklığındaki firma çözüm odaklı ve ekonomik fiyatlı hizmetleri ile her zaman yanınızda.

Firma Ulaştırma Bakanlığına bağlı olup P1 ve K2 yetki belgelerine sahip ilk kurye firmalarındandır.

Avrupa ve Anadolu yakasında şubesi olan ilk ve tek Kurye firmasıdır. Bu sayede Tuzla'dan Silivri'ye kadar kesintisiz olarak kurye hizmeti verebilmektedir. 

Arzu etmeniz durumunda sistem üzerinden kurye teslimatı sonrasında mail adresinize teslim bilgileriniz ulaştırılmaktadır. 

Kurumsal firmaların sahip olabileceği com.tr uzantılı alan adına sahip firmaya internet sitesi üzerinden her türlü iletişim, hizmet ve fiyat bilgileri içim ulaşabilirsiniz.

Dolaştırmaz; Ulaştırır anlayışı ile hareket eden firma sektördeki en son yazılım ve teçhizatları kullanarak gereksiz iş gücü ve iş kaybını önlemektedir. A2 ehliyeti çalışanları ile birlikte iş güvenliği Uzmanlığı hizmeti ve İşyeri Hekimliği Hizmeti almakta olan ender kurye firmalarındandır. 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 13:26
  1. MOTO KURYE
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