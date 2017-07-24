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Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a

Avrupa Birliğinde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTDK), tüketicinin korunması hakkında kanuna saygı kapsamında, "Tüketici memnuniyetini" ilke edinen firmaları ödüllendirdi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:46
Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Perpa Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen törende, markalara sertifikalarıyla beraber "2017 Altın Marka Tüketici Ödülü" nün yanı sıra "2017 Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logolarının kullanım hakkı da verildi.

Gaziantep’li kuruyemişfirması Göral Kuruyemişte, Altın Marka Tüketici Ödülü’nü alan firmalar arasında yer aldı. Kalitelitaze ürün ve üst düzey hizmet anlayışıyla yeniliğe önem verenfirma, Altın Marka Ödülü ile de bu sürdürülebilir kalitesini taçlandırmış oldu.

Ödülü, Göral Kuruyemiş adına, yönetim kurulu üyeleri, Levent Bakışgan ve Murat Bakışgan aldı.

Ödülü alan firma yetkilileri, "Tüketici memnuniyetini ve sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Aynı titizlikle yolumuza devam etmek için çabalıyoruz. Franchise çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bununla beraber,www.cerezimgoral.com adresimizdeki yeniliklerle, online ağımızı geliştirerek, Türkiye’nin dört bir yanındaki Göral severlere kolay erişim sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:46
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