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Kurultaylar partisi CHP'den bir kurultay daha!

Cumhuriyet Halk Partisi, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de 'Adalet Kurultayı' yapma kararı aldı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:20
Kurultaylar partisi CHP'den bir kurultay daha!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tezcan toplantıda "Adalet Yürüyüşü'nün ardından toplumun her kesiminden çok önemli çağrılar geldi." dedi.

Bülent Tezcan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı bir kurultay talebi geldi Türkiye'den. Bütün adaletsizliklerin tartışılacağı bir kurultaya ihtİyaç var dendi ve o nedenle, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de 5 günlük bir adalet kurultayı yapacağız..."

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:20
  1. chp adalet kurultayı
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