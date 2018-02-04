Kurultay değil, danışıklı dövüş! Bay Kemal bakın nasıl başkan seçildi

CHP’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı'nda adeta tiyatro yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı. Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.

Parti içerisinde “tavşan aday” olarak değerlendirilen İnce’nin bu sıfatı tescillendi. İnce’nin topladığı 165 imzanın 4’ünün mükerrer olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Divan’a, “İnce aday olsun” diye talimat gönderdi. Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği talimat muhalefeti saf dışı bıraktı.

DELEGELER KUŞATMA ALTINDA

Kurultayda genel başkanlık için bin 81 delegenin oyunu alan Kılıçdaroğlu ve İnce genel başkanlık için yarıştı. Salonda delegelerin oturduğu alan kuşatma altına alındı. Parti görevlilerince çembere alınan delegelerin yanına kimse alınmadı. Genel başkan aday adayları delegelere ulaşmakta çok büyük zorluk yaşadı. Kılıçdaroğlu bin 81 delegenin oyu ile aday gösterilirken Muharrem İnce 165 delegenin oyu ile aday oldu. Aday olabilmek için en az 127 delegenin imzasını toplamak gerekiyordu. Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu, Genel Merkez’in delegelere baskısından dolayı delegelerin yüzde 10’undan imza alamadığı için aday olamadı.

LUTUF İNCE’Yİ KIZDIRDI

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nun bin 130 delegenin oyunu aldığını, İnce'nin ise 165 imzasının olduğunu ancak daha sonra iki delegenin imzasını geri çektiğini ve 48 imzanın da mükerrer olduğunu açıkladı. İnce'nin 115 imzası kaldığını ve aday olamayacağını söylemesi üzerine gergin anlar yaşandı. Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mesajla 48 delegenin oyunu İnce'ye yazdırmak istediği için İnce'nin bu yolla aday olabileceğini bildirdi. İnce kürsüye çıkıp "Mükerrer oy istemiyorum, delegenin özgür iradesini istiyorum. Emeğimi kimseye yedirmem" dedi ve adaylıktan çekilmedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİVAN'A TALİMAT

CHP Genel Başkanlığına aday olmak isteyen Muharrem İnce’nin genel başkan adaylığı sıkıntıya düştü. Diğer genel başkan adaylarının adaylık için imza toplamaması yönünde baskı yapan CHP yönetimi, Muharrem İnce’nin mükerrer oylarına itiraz etmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Divan’a, “İnce aday olsun” diye talimat gönderdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun İnce’nin yarışması için gönderdiği talimat muhalefetin saf dışı bırakılması için başından beri birlikte hareket ettiklerini doğruladı.