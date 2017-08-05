Kurukcu’dan OSB Başkanı Aslan’a ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi başkanlık değişiminin Van’a hayırlı olması temennisinde bulunan Kurukcu, önceki başkan Şemsettin Bozkurt’ta bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni başkan Aslan’a da görevlerinde başarılar diledi. Kurukcu, Van için ciddi işler yapabileceğine inandığı yeni başkana Van’ın her türlü sorununda çözüme giden yolda birlikte hareket edebileceklerinin sözünü verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Aslan, CHP il başkanı ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyarete il başkanı Mehmet Kurukcu’ya il başkan yardımcılarından İzzet Kartal İpekyolu ilçe başkanı Sıraceddin İldeş ve Tuşba İlçe başkanı Nizamettin Gürbüz eşlik etti.