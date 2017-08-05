Kurucu meclis ilk kez toplandı.. Olaylar büyüyor..

Kurucu meclis temsilcileri, ellerinde güller ve üzerinde eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in resimleri bulunan yüzlerce kırmızı tişörtlü destekçiyle yasama sarayına yürüdü.

Milli marşın okunmasıyla başlayan ilk oturumda, Sosyalist Parti lideri Diosdado Cabello'nun aday gösterdiği eski Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, 545 temsilcinin oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Rodriguez, hükümet karşıtlarını hedef aldığı ilk konuşmasında, insanlara "ekonomik savaş açan azılı faşistlerin adaletle yüzleşeceğini" söyledi.

Rodriguez'in bu ifadesi temsilciler tarafından alkışlandı.

Rodriguez ayrıca "mutlak güce sahip kurucu meclisin" cumartesi günü çalışmaya başlayacağını bildirdi.

MERCOSUR VENEZUELA'YI GÖRÜŞECEK

Bu arada Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) temsilcilerinin cumartesi günü Venezuela'daki durumu ele almak üzere bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya, MERCOSUR'a tam üye olan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın dışişleri bakanlarının katılacağı ifade edildi.

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.