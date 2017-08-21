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Kuru kayısıda gelir azaldı

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da bu yılki rekoltesi yüksek olmasına rağmen kayısıdan elde edilen gelir bir önceki yıla göre düştü.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:50
Kuru kayısıda gelir azaldı

Kayısı cenneti Malatya, 2015-2016 kuru kayısı ihracat sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihracatı karşılığı 322 milyon 86 bin dolar elde ederken, 2016-2017 sezonunda ise dünyaya 86 bin 256 ton kayısı ihraç etmesine rağmen bunun karşılığında 273 milyon 473 bin dolar gelir elde edebildi. Konuyla ilgili konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, kayısı ihracat sezonunun 1 Ağustos’ta başladığını hatırlatarak, bu yılki kayısı ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi. 2015-2016 kuru kayısı ihracat sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihracatı karşılığı 322 milyon 86 bin dolar elde edildiğini anımsatan Özbey, 2016-2017 sezonunda ise, 86 bin 256 ton kayısı ihraç edilmesine rağmen bunun karşılığında 273 milyon 473 bin dolar gelir elde edebildiğini söyledi.

Rekoltenin artmasından dolayı kayısıdan elde edilen gelirin düştüğünü kaydeden Özbey, azalan geliri telafi etmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, kuru kayısı ihracat sezonunun güzel bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:50
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