Kurtuluş Pazarı’nda sorunlar sürüyor

Otopark sorunu devam ettiğini belirten Çiçek, yüksek fiyat yüzünden halkın otoparka giremediğini anlattı. İhaleye girmelerine rağmen alamadıklarını söyleyen Mehmet Çiçek, "Bize söz verdiler, alamadık kendi şirketleri çalışıyor. Adam oraya alış veriş için geliyor ama 8-10 lira istiyorlar. İnsanlar bu rakamla meyve sebze alırlar" dedi.

Pazara gelen vatandaş belli yerden alışveriş yapıp diğer bölümlere gitmediğini, bu yüzden pazar için yeni bir proje yapılması gerektiğini kaydeden Mehmet Çiçek şunları anlattı:

"Burada proje sorunu var. Burada balıkçıların yönünü değiştirmek lazım. Balıkçıların içeriye değil dışarıya bakması gerekiyor. Şehrin merkezine de balıkçı açılınca buradaki balıkçılar mağdur oldu. Balık almaya giren vatandaş sulara basarak alış veriş yapıyor, pazarı dolaştıklarında bu kez çarşı balık kokuyor. Vatandaş sağlıklı alışveriş yapması için pazara girdiğinde her yeri görebilmeli. Otopark ya ücretsiz ya da cüzi bir rakam olmalı. Saati 1 lira olsun. 11 tane kapı var, tamiratı biz yapıyoruz. Yağmur yağdığında içeriye su giriyor. Ufak tefek tamir yapıyorlar, sorunu çözülmüyor. Yazı yazıp gönderiyoruz ama sorun çözülmüyor. Kentsel Dönüşüm diyorlar, ne zaman yapacaklar belli değil, herkes mağdur. Ödeyeme yapamadıkları için icracılık olan esnaflar var.”