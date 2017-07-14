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“ Kurtuluş Mücadelesi’ni yeniden yüreğimizde hissedeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Panorama 1919 Tarih Müzesi içeriye adım attığınız andan itibaren geçmişe ilişkin fikrinizi sorgulatıyor. Yüzyıl öncesinin anlı şanlı kurtuluş ruhunu ve verilen mücadeleyi bu müze ile yeniden yüreğimizde hissedeceğiz" dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:29
“ Kurtuluş Mücadelesi’ni yeniden yüreğimizde hissedeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine devredilen Panorama 1919 Müzesinde incelemelerde bulundu. Belediye bürokratlarının da yer aldığı incelemede müzenin içerisi ve dışarısında yapılması planlanan değişiklikler ile ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Işıklar ve ses efektleriyle 360 derece tarih

Panorama 1919 müzesinin dijital ve diagromik olmak üzere 2 ana bölümden oluştuğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Panorama 1919 Müzesi Kurtuluş Savaşı’nı ve bağımsızlık mücadelesini görsel bir şölenle anlatmakla kalmıyor, ışıklandırma ve ses efektleriyle de bizzat yaşatıyor. Ziyaretçilerine bağımsızlık mücadelesini yeniden yaşatacak olan Panorama 1919 Tarih Müzesi içeriye adım attığınız andan itibaren geçmişe ilişkin fikrinizi sorgulatıyor. Yüzyıl öncesinin anlı şanlı kurtuluş ruhunu ve verilen mücadeleyi bu müze ile yeniden yüreğimizde hissedeceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:29
  1. Samsun
  2. Yusuf Ziya Yılmaz
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