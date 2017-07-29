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Kurtuluş Mahallesi’nde parke taşı çalışmaları başladı

Turgutlu Belediyesi şehrin dört bir yanında parke taşı döşeme çalışmalarını hızlandırdı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:51
Kurtuluş Mahallesi’nde parke taşı çalışmaları başladı

Turgutlu’da birçok cadde ve sokaklar üzerinde yol kaldırma ve yenileme çalışmalarını hızlandıran Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Kurtuluş Mahallesi’nde parke taşı çalışmalarına başladı. Menekşe Sokak ve Vardar Sokak üzerinde yaklaşık 500 metrekare parke taşı döşeme çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa bir süre sonra sokakları araç ve yayaların kullanımına açmak için seferber oldu. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere ilçemizin bir çok cadde ve sokaklarında yol yenileme çalışmalarınız sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kurtuluş Mahallesi’nde Menekşe ile Vardar Sokak üzerinde çalışmalarına başladı. Bu sokaklarımızda Yaklaşık 500 metrekare parke taşı döşenecek. Çalışmalar tamamlandığında güzel ve modern bir görünüme sahip olacak çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:51
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