Cloudflare

Kurtulmuş'tan Türkiye'ye Değer Katanlar mesajı

Uluslararası ekonomi-finans dergisi Turcomoney tarafından düzenlenen Türkiye'ye Değer Katanlar Ödül Töreni Programı düzenlendi.

Kurtulmuş'tan Türkiye'ye Değer Katanlar mesajı
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:58
Bu haber 244 kez okundu

Uluslararası ekonomi-finans dergisi Turcomoney tarafından düzenlenen Türkiye'ye Değer KatanlarÖdül Töreni Programı K Medya Grubu Başkanı ve Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Dr. Kazım Kılınç ev sahipliğinde, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı, 22. Dönem AK Parti İstanbul milletvekillerinden Ali Coşkun ve çok sayıda iş adamının katılımıyla yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yazılı kutlama mesajı gönderdiği etkinlikte kendisine de ödül verilen Numan Kurtulmuş, törende video mesajla katılımcılara seslendi. Ankara'da yapılan Bakanlar Kurulu dolayısıyla katılım sağlayamadığı bilgisini veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Zor bir yılı geride bırakmasına rağmen, ekonomik bakımdan da Türkiye ileriye doğru gitmeye devam ediyor. Son 15 yıl içerisinde Türkiye orta gelirli bir ülke olmaktan, yüksek gelirli bir ülke olmaya doğru çıktı. İçeriden ve dışarıdan her türlü baskılara rağmen, Türkiye ekonomisinin önünde fren yapmaya çalışan bir sürü çevrelerin varlığına rağmen, başta değerli iş adamlarımız, sanat, eğitim ve medya dünyamız olmak üzere bütün vatandaşlarımız Türkiye'nin yaşadığı bu dönemi aslında bir ulusal kurtuluş mücadelesi olarak görüyor, ekonomide de bir ulusal kurtuluş mücadelesi olarak görüyor.

Türkiye'nin geçen seneden itibaren çok sayıda terör örgütüne vermiş olduğu bu canhıraş mücadelede, sağ olun hepiniz, bütün farklı çevreler, siyasi görüş, hayat tarzları, kanaat farklılıklarına rağmen ülkeye vatanseverlik uğruna destek veriyorlar, bundan dolayı ayrıca teşekkür ederim."

Kurtulmuş mesajında, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, DHKP-C ve FETÖ ile mücadele ederken destek veren herkese teşekkür etti. "Aslında 2016 yılında bu millete en büyük değeri bizatihi milletin kendisi vermiştir." diyen Kurtulmuş, esas ödüle layık olanın millet olduğunu, millet adına kendisine verilen ödülleri kabul ettiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de hep beraber, omuz omuza, yan yana Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarını önceleyerek, kendi menfaatlerini ve gruplarının menfaatlerini bir kenara bırakarak milli hassasiyetlerle yola devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, "Bu zor tünellerden Allah'ın izniyle geçeceğiz" diye konuştu.

Ödüller

Gecede, Turcomoney tarafından verilen Türkiye'ye Değer Katanlar ödülleri de sahiplerini buldu.

"Yılın Bakanı" ödülü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a verilirken, Kurtulmuş'un geceye katılamaması nedeniyle ödülün kendisine daha sonra iletileceği belirtildi.

Farklı dallarda ödül alan kurum ve kuruluşlar arasında Yıldız Holding, TEB, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Azerbaycan devlet şirketi SOCAR, Türkiye Yasemin Kadın Sitesi Girişimciler Derneği (KAGİDER), geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, LC Waikiki ve Küçükler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve gazeteci-TV programcısı Cem Seymen yer aldı.

Öte yandan Şekerbank, Orka Holding, GCM Menkul Kıymetler, Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve Crowne Plazza Otel Florya da Turcomoney Özel Ödüllerine layık görüldü.

 
EtiketlerŞirketler HaberleriŞirketler
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Kurtulmuş'tan Türkiye'ye Değer Katanlar mesajıKurtulmuş'tan Türkiye'ye Değer Katanlar mesajı

Uluslararası ekonomi-finans dergisi Turcomoney tarafından düzenlenen Türkiye'ye Değer Katanlar Ödül…

Gözaltındaki HDP'li Tuğluk hakkında flaş gelişmeGözaltındaki HDP'li Tuğluk hakkında flaş gelişme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan HDP…

Bülent Turan: Yapacak muhalefeti yok slogan atıyorBülent Turan: Yapacak muhalefeti yok slogan atıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP'nin, anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde…

Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adamBahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece MHP Genel Merkezi’nde…

Kılıçdaroğlu AK Parti'ye katılıyorKılıçdaroğlu AK Parti'ye katılıyor

Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını…

Aday yaptığı isim FETÖ'den tutuklandı!Aday yaptığı isim FETÖ'den tutuklandı!

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)…

Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda birMeclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi de komisyonda kabul…

Ağrı belediye eş başkanı tutuklandıAğrı belediye eş başkanı tutuklandı

Ağrı Belediye Eş Başkanı DBP'li Mukaddes Kubilay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anayasa Komisyonu'ndan flaş karar!Anayasa Komisyonu'ndan flaş karar!

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin, milletvekili seçilebilme…