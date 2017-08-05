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Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye güvenli değil' sözlerine sert tepki!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Alman dergisine verdiği röportajda "Türkiye güvenli değil" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:54
Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye güvenli değil' sözlerine sert tepki!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da yayınlanan bir dergiye verdiği röportaja tepki gösterdi.

"TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR"

Bakan Kurtulmuş, "Ne yazık ki bunlarda bu olumsuz algı operasyonunu bir parçası olarak görülüyor. Türkiye son derece güvenli bir yerdir. Her hangi bir şekilde Türkiye'yi güvensiz bir ülke olarak tanımlamak büyük bir talihsizlik ve büyük bir haksızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Hele ki Türkiye'nin içinden bu sözlerin söylenmesi doğru değildir" diye konuştu.

"Türkiye'nin her şehri İstanbul'u, Antalya'sı, Çanakkale'si en az Berlin, Paris Londra kadar güvenlidir." diyen Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla Türkiye'nin güvensiz olduğunu ifade etmek yanlıştır, Türkiye'ye karşı haksızlıktır. Hele hele geçtiğimiz sene 2015, 2016 arasında çeşitli vesilelerle, özellikle Ruslarla yaşanan kriz dolayısıyla gerilemiş olan turizmimize karşı yapılmış bir darbedir. Öyle anlarız bunu. Bu sözlerin düzeltilmesi lazım. Bu sözler doğru sözler değildir, gerçeği yansıtmamaktadır.

Hele hele Türkiye'de bunu ana muhalefetin başında olan bir kişinin böyle bir ifadede bulunması doğru değildir. Bu siyaseten de doğru değildir. Evet muhalefet partileri zaman zaman iktidara karşı sözler söyler. Bunları anlayışla karşılarız. Ama Türkiye'ye karşı yapılan algı operasyonunun bir parçası olmasını asla tasvip etmek mümkün değil, doğru değil. Düzelteceğini ümit ediyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir. Herkesin rahatlıkla gelip ziyaret edebileceği, turistik amaçlarla Türkiye'nin her köşesini dolaşabileceği bir yerdir"

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:54
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Almanya
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