Kurtulmuş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu’nda bulunan Sütlüce Parkı’na inşa edilen Manas Heykeli’nin açılış törenine katıldı. Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir Alman dergisine verdiği röportaj nedeniyle sert tepki gösterdi.

"BERLİN NE KADAR GÜVENLİYSE, İSTANBUL O KADAR GÜVENLİDİR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, bir Alman dergisine verdiği röportajda yer alan ifadeleri hatırlatılan Kurtulmuş, Türkiye’nin terör tehdidi altında bulunmadığını, terörün tüm dünyayı tehdit eden genel bir sorun olduğunu ifade ederek, "Berlin ne kadar güvenliyse, İstanbul o kadar güvenlidir. Viyana ne kadar güvenliyse, Londra ne kadar güvenliyse, New York ne kadar güvenliyse, İzmir o kadar güvenlidir, Antalya o kadar güvenlidir. Türkiye’nin her şehri, dünyanın bütün şehirleri kadar güvenlidir. Bunu kim söylemişse halt etmiş. İnsanın ağırına gider. Birileri Türkiye karşıtı algı operasyonu yapıp Türkiye’ye karşı negatif operasyon sürdürürken, maalesef Türkiye’de ana muhalefet partisi başkanının, algı operasyonunu yapanların değirmenine su taşımasıdır. Bu, Türkiye’ye karşı bir haksızlıktır. Zaten biz terörle boğuşuyoruz, mücadele ediyoruz. Bütün dünyada teröre karşı küresel bir mücadele var. Zaten biz, sizin de sorunuzda söylediğiniz gibi, 2015-2016 yılında cereyan eden olaylar dolayısıyla turizm sektöründe durumu iyileştirmek için resmen mücadele ediyoruz. Tam biz bunları söylerken, Almanya’dan bir beyefendi kalkıyor, bir şey söylüyor, ‘Türkiye güvenli değildir’ diyor. Bizim ana muhalefet partisinin lideri de bunların ekmeğine yağ sürüyor, değirmenine su taşıyor. Kabul edilemez. Türkiye’ye karşı bir haksızlıktır. Türkiye en az Batı’daki ülkelerin başkentleri gibi güvenli şehirlere sahiptir, güvenli turizm alanlarına sahiptir. Kusura bakmayın, terör küresel ölçekte de tehdit altında bulunduran küresel bir beladır. Algı operasyonlarıyla Türkiye’ye çamur atmak ya da atılan bu çamurların Türkiye’de iz tutması için çaba sarf etmek yerine, herkes adam gibi bu terör belasıyla nasıl mücadele edecek, otursun, bunu konuşsun. Bu operasyonları yapanları şiddetle kınadığımı ve bunların ekmeğine yağ sürenlere de ’Allah uyanıklık versin, basiret versin’ demekten de başka bir çaremiz yok. İçeride siyaset yaparsın, içeride hükümeti yerden yere vurursun, eleştirirsin, ama Türkiye’yi eleştirmeye, Türkiye’nin ayağına çelme takmaya, Türkiye’ye karşı bir takım algı operasyonlarına destek olacak sözleri söylemezsin. Muhalefet olmak, hükümete laf söyleyeceğim diye Türkiye’nin beline kazma vurmak değildir. Ana muhalefet partisi liderinin, bu sözlerine açıklık getirmesini bir kez daha talep ediyoruz. Açıklama yapılacağı söylendi, ancak bu dergiye verilen röportajla ilgili ne ana muhalefetin genel başkanından, ne de Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir açıklama gelmedi" ifadelerini kullandı.