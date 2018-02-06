Kurtulmuş'tan Arakan çağrısı!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş’in başkenti Dakka’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 10. Turizm Bakanları Konferansı’na katıldı.

Bakanı Numan Kurtumuş, konferans programı kapsamında Bagladeş Başbakanı Sheikh Hasina ile görüştü. Bakan Numan Kurtulmuş, görüşmede Bagladeş Hükümeti’ne Myanmar sınırındaki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların istihdamı konusunda ortak çalışma önerisinde bulundu.

Arakanlı Müslümanların çalışma hayatına kazandaırılması için Türk iş adamlarının da girşimleri olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, Arakanlıların asgari ücretlerinin yarısının gönüllü Türk iş adamları tarafından karşılanarak Bagladeş’te üretim faaliyetlerine katılmaları yönünde projeler üretilebileceğini söyledi.

Bakan Numan Kurtulmuş, daha sonra Tükiye adına bir sunum yaptı, Bangladeş Hükümetine, Arakanlı Müslümanlara gösterdikleri evsahipliği dolayısıyla teşekkür etti, “Bangladeş Hükümeti sadece bu önemli etkinliğe değil aynı zamanda evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış ve bu kardeş ülkeye sığınmış yüz binlerce Arakanlı Müslümana da ev sahipliği yapmaktadır.” dedi.

Konferasnsın, bölgesel bütünleşme ve sosyoekonomik kalkınma için itici güç olan turizmin potansyelinin farkına varılması noktasında üye devletler arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, bu amaç doğrultusunda özellikle yoksulluğu azaltmayı hedefleyen, kültürel ve doğal mirasın korunmasını sağlayan sürdürülebilir turizm politikaları üretilmesi konusunda fikir alışverişi yapılmasının önemini vurguladı.

Dünya nüfusunun yüzde 25’inden fazlasını oluşturan İİT üye ülkelerinin, gelen turist sayısında yüzde 15’ten az, turizm gelirlerinde ise sadece yüzde 10’luk bir paya sahip olduğunu aktaran Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“İİT ülkeleri küreselleşmeden faydalanma açısından en iyi konumda olan ülkeler arasındadır. Bu ülkelerin zengin tarihleri, kültürleri ve turizm potansiyelleri global bir ekonomide etkin bir rekabet için bölgesel bir işbirliğine sağlam bir arka plan oluşturmaya hizmet etmektedir. Gelişen turizm sektörü ve yeni coğrafyalardan gelen ziyaretçiler aracılığıyla oluşan bu büyük avantajımızdan faydalanmak için daha çok çalışmalıyız.”

Turizmin aynı zamanda bir yumuşak güç aracı olduğunu ve dünya barışına katkıda bulunduğunu vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, “Turizm özellikler birçok Batı ülkesinde İslamfobiya olarak yayılan yabancı düşmanlığına karşı yapmış olduğumuz mücadelede bize yardımcı olmaktadır. Bu noktada, geçtiğimiz aralık ayında İstanbul’da toplanan İİT Liderleri Zirvesi’nde Doğu Kudüs’ün Filistin’in işgal altındaki başkenti olduğunun tanınması göz ardı edilmemelidir. İİT ülkeleri arasındaki işbirliği ve birlik daha da desteklenmeli ve genişletilmeildir. Bu manada turizm diplomasinin bir aracı olma özelliğine sahiptir. Türkiye Hükümeti adına, Kudüs olayında güçlü bir duruş sergileyen İİT üye ülkelerine tekrar teşekkür ve sükranlarımı iletiyorum.” diye konuştu.

Bakan Numan Kurtulmuş, ayrıca Gambiya Kültür ve Turizm Bakanı Hamat N.K. Bah ve Irak Kültür ve Turizm Bakanı Fryad F. Hassan ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.