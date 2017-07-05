Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den gelebilecek tehlikelere karşı hazırlık yaptığını ancak bu hazırlığın bir savaş ilanı olmadığını dile getirerek, Afrin'den füze atanlara sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Türkiye Suriye'de varlığını sürdüren PYD/YPG'yi PKK'nın bir kolu ve 'terör örgütü' olarak gördüğünü açıklamış, ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele amacıyla bu örgüte silah vermesinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Kurtulmuş Reuters'a verdiği söyleşide, "Suriye'nin kuzeyinde çok hareketli PYD/YPG unsurları vardır. Bize göre bunlar PKK'nın kollarıdır. Bunların birinci hedefi Türkiye'ye tehdit oluşturmaktır. Türkiye Kuzey Suriye'de kendisine tehdit oluşturacak bir YPG hareketliliği görürse buna misliyle mukabele eder. Bu bir fantezi değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık başta olmak üzere Türk yetkililer son günlerde yaptıkları açıklamalarla, Türkiye'nin Afrin'deki PYD varlığını tehdit olarak algıladığını belirtmişler, bunun Rusya ile de paylaşıldığını duyurmuşlardı.

Medyada çıkan bazı haberlerde Türkiye'nin Afrin'e operasyon için hazırlık yaptığı ve olası operasyonda Rusya'nın hava desteği vermesi için bu ülkeyle anlaşıldığı da öne sürülmüştü.

Kurtulmuş söyleşide, "Rusya ile bu konuda yararlı görüşmeler yapıldı" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin olası bir tehdit durumunda YPG'ye karşılık vermesinin Ortadoğu'daki savaşın bir parçası olmayacağını da belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin sınır güvenliğini koruması olmazsa olmaz yaklaşımımızdır" diye konuştu.

"SAVAŞ İLANI DEĞİL"

Zaman zaman YPG unsurlarından "tehdit" niteliğinde açıklamalar geldiğini kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Tehditlere itibar etmeyiz. İsmi Suriye Demokratik Güçleri ya da YPG olsun, bunların hiç birisi farklı değil. PKK'lıların oluşturduğu göstermelik gruplardır. Eğer bir tehdit görürsek hiçbir şeye aldırış etmeyiz, gereğini yaparız. Bu bir savaş ilanı değil. Biz gelecek tehlikeye karşı hazırlık yapıyoruz. Bu meşru bağımsızlığımızı korumamız için zorunlu bir durumdur. Afrin'den füze atanlara sessiz kalamayız."

"Etnik yapı korunmalıdır"

YPG'nin Kuzey Suriye'de Tel Rıfat gibi kritik kentleri kontrol etmesine müsaade edilmemesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye, Rusya ve İran bölgede çatışmasızlık alanları oluşturmak için gayret sarf ediyor. Bölgede Tel Rıfat başta olmak üzere şehirlerin, şehir halkına ait olduğu yönünde bir fikir var. Rakka ve Musul'da da gözetilmelidir. Tel Rıfat'ta çok büyük çoğunluk Arap ve Türkmenlerdir. Bu etnik yapı korunmalıdır. Eğer PYD unsurları gelir 'Biz bunun üzerinde oturacağız' derse bu etnik temizliktir ve bölgeye bir katkısı olmaz."

ABD'nin YPG'ye verdiği silahların, DEAŞ ile mücadele sonlandıktan sonra iade edilip edilmeyeceği konusunda Kurtulmuş, "Ortadoğu'da herhangi bir gruba silah verip geri alınması vaki değildir. Ne alınır ne de bu silahları almaya güç yeter. Orada bir terör örgütü değil, küçük ölçekli bir ordu oluşturulmuştur. Bu dostluk ilişkisine sığmaz. ABD de bunun yanlış olduğunu anlayacak" ifadesini kullandı.