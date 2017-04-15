Kurtulmuş o iddialara cevap verdi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, Memur-Sen’in, “Hedef 1.111.111 Üye Memur-Sen’e Davet Tercih Evet” programları kapsamında düzenlenen, “İstanbul Buluması”nda konfederasyon üyelerine hitap etti.



Memur-Sen Anadolu’nun çeşitli kentlerde düzenlediği bu toplantıların bazılarına katıldığını dile getiren Kurtulmuş, başta konfederasyonun Genel Başkanı Ali Yalçın olmak üzere bütün Memur-Sen camiasını “evet” kampanyasına katkılarından dolayı tebrik etti.

Enteresan bir halk oylaması kampanyasının geçirildiğini, ülke içindekilere ve dışındakilere bir şeyler olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Şilili reklamcı Ferrad gelmiş ‘Ben bir hafta dinledim, ne dediklerini anlamadım’ demiş. Vallahi biz iki aydır dinledik, ne dediklerini anlamadık. Dolayısıyla başından itibaren 'hayır' cephesi hep birtakım yanlış argümanlar üretti.” diye konuştu.

“Hayır” cephesi tarafından ilk olarak “Rejim elden gidiyor” tartışmaları başlatıldığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Ya arkadaş, rejimi değiştirmeye yönelik en ufak bir madde yok, rejim falan değişmiyor' dedik ancak onlar bastırdılar. Ama mesele şuydu, ne zaman bu memlekette zihniyetin değişmesi ve millet iradesinin hakim olması anlamında adım atılırsa bu beyler, eski Türkiye’nin bu mantığını taşıyan bu adamlar, ortaya çıkar, 'rejim elden gidiyor' derler. Aslında elden gidenin rejim olmadığını, bu vesayetçi sistemin adamlarının elindeki imtiyazlar olduğunu gayet iyi bilirler ve o imtiyazları kaybetmemek için ortalığı ayağa kaldırırlar.”

“Tek adamlık getiriliyor” tartışmalarının da dile getirildiğini anlatan Kurtulmuş, “Yüzde 50 artı 1 ile tek adam olur mu? Milletin iradesinin ortaya çıktığı yerde, millet iradesine rağmen tek adamlık olur mu? Tek adam getirmiyoruz, yönetimde çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz dedikçe, radyo konuşmasındaki gibi bazı yanlışlıklar yaptılar ama sonuçta tek adam meselesi de tutmadı.” diye konuştu.

Kurtulmuş, kampanya süresince her gün bir başka şeyin söylendiğini, üretilen argümanlarda ne kendilerinin onların dediklerini anladığını ne de milletin onların söylediklerine pirim verdiğini söyledi.

Özellikle dün akşamdan itibaren sürdürülen bir başka tartışmanın, bazı çevrelerce rotasından saptırıldığını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Maalesef bazı çevreler, Türkiye’de bu anayasa değişiklik teklifinin içerisinde sanki eyalet sistemiyle ilgili bir teklif varmış gibi konuyu saptıracak ve ‘evet’ noktasına gelmiş olan insanların zihinlerinde şüpheler uyandıracak bazı sözleri özellikle sosyal medya üzerinden yayıyorlar. Türkiye’de anayasa çalışmalarının hepsini başından itibaren bilen birisi olarak söylüyorum. AK Parti’nin anayasa çalışmalarının hiçbirisinde bir eyalet sistemi konusu gündeme gelmediği gibi, hiçbir metninde de böyle bir tartışma söz konusu olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Bunu açıkça ortaya koyalım. Yine böyle bir şey buldular ya sosyal medyada, yine mal bulmuş gibi sarılıyorlar, ‘Efendim AK Parti ile MHP’nin yaptığı müzakerelerde bu konu gündeme geldi.’ Külliyen yalandır, mesele, konu saptırılıyor. AK Parti ve MHP’nin anayasa görüşmeleri sırasında da bu konu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Ondan önceki döneme gidin, AK Parti, MHP, CHP ve HDP’nin katıldığı anayasa komisyonunda da eyalet sistemiyle ilgili bir konu mutabakata varılmamış, böyle bir konu gündeme gelmemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam da bugün yaptığı mitingde de açıkladı. Türkiye’de biz her zaman birliğin, beraberliğin, bu ülkenin bölünmez bütünlüğün teminatı olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim için bu toprakların her yeri birdir. Şırnak ne kadar bizimse Ankara da İstanbul da o kadar bizimdir. Trabzon ne kadar bizimse Şanlıurfa da o kadar bizimdir. Edirne ne kadar bizimse Iğdır da Van da Bitlis de bizimdir. Hiçbirisinin bir diğerinden farkı yoktur. Vatan bölünmez bir bütündür ve hepsi Türkiye’nin bir parçasıdır. Ne bu teklifin içerisinde, ne daha önceki Meclis Anayasa Komisyonu çalışmalarında, ne de AK Parti’nin kendi parti çalışmalarında eyalet sistemi mevzu bahis olmuştur. Böyle bir sistem teklif edilmemiştir. Kim bunun zıttına bir şey söylüyorsa bu AK Parti’nin, bizim resmi görüşümüz değildir. Ayrıca böyle bir konunun mevzu bahis olması da mümkün değildir."

Kaynak: AA