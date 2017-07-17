Numan Kurtulmuş: O asla sıradan bir fotoğraf değildir

Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Gülen'in yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajın sıradan bir röportaj olmadığını, arkasındaki fotoğrafın da sıradan bir fotoğraf olmadığını söyledi.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

NE HALT ETTİĞİ GAYET AÇIKTIR

Sıradan bir insan FETÖ'nün vermek istediği mesajdan ve yayımlanan fotoğraftan ne yapmak istediğini anlar ve ne halt ettiği gayet açıktır.

O röportaj asla sıradan bir röportaj değildir, arkasındaki o fotoğraf asla sıradan bir fotoğraf değildir. Sürekli mahkemelerde hesap veren örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak Türkiye'ye tehdit içeren sözler var. Herkes gördü. Bizim de dolayısıyla ABD'den bizim isteğimizin ne kadar meşru olduğu ortaya çıktı.

TEHDİTLERİ KABUL EDİLEMEZ

Eli kanlı örgütün başı oradan Türkiye'yi tehdit etmesi hiç bir şekilde kabul edilemez. Amerikalıların da o fotoğrafı bir kez daha görüp bunu anlaması lazım. Eğer geri vermek için prosedür hukuk diyorsanız en azından kısıtlayın ev hapsine alın ve Türkiye'ye karşı haince tehditlerini ortadan kaldırın.