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Numan Kurtulmuş: O asla sıradan bir fotoğraf değildir

Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken bir basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Wall Street Journal'e verdiği röportajın sıradan bir röportaj olmadığını, yine Gülen'in arkasındaki fotoğrafın da sıradan bir fotoğraf olmadığını söyledi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:54
Numan Kurtulmuş: O asla sıradan bir fotoğraf değildir

Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Gülen'in yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajın sıradan bir röportaj olmadığını, arkasındaki fotoğrafın da sıradan bir fotoğraf olmadığını söyledi.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

NE HALT ETTİĞİ GAYET AÇIKTIR

Sıradan bir insan FETÖ'nün vermek istediği mesajdan ve yayımlanan fotoğraftan ne yapmak istediğini anlar ve ne halt ettiği gayet açıktır.

O röportaj asla sıradan bir röportaj değildir, arkasındaki o fotoğraf asla sıradan bir fotoğraf değildir. Sürekli mahkemelerde hesap veren örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak Türkiye'ye tehdit içeren sözler var. Herkes gördü. Bizim de dolayısıyla ABD'den bizim isteğimizin ne kadar meşru olduğu ortaya çıktı.

TEHDİTLERİ KABUL EDİLEMEZ

Eli kanlı örgütün başı oradan Türkiye'yi tehdit etmesi hiç bir şekilde kabul edilemez. Amerikalıların da o fotoğrafı bir kez daha görüp bunu anlaması lazım. Eğer geri vermek için prosedür hukuk diyorsanız en azından kısıtlayın ev hapsine alın ve Türkiye'ye karşı haince tehditlerini ortadan kaldırın.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:54
  1. fetullah gülen seccade
  2. fetullah gülen fotoğraf
  3. fetö
  4. numan kurtulmuş
  5. bakanlar kurulu
  • KılıçKılıç24 dk önce
    Birzamanlar hoca sanardık deyyusu
  • muratmurat48 dk önce
    bakınca seccade üzerinde ayakkabı ile ve seccade yönüne ters duruyor. aslında "şakırt"larına diyor ki benim gittiğim yol ters siz yolunuzu düzeltin.
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi56 dk önce
    bu köpek papas biz gurbetcilerisövusledi allah belasini versin alhlaha haval ediyoruz
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Namazlayi ayakkabilari altina alan hain!!aynisini siyonist postallari mescidi aksada yapiti...siyonist tohumlari..kokleri ayni..Kokleri kurusun..
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