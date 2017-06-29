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Kurtulmuş: Her türlü taciz ateşi misliyle karşılık bulacaktır

Kurtulmuş, "PYD/YPG'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır" dedi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:53
Kurtulmuş: Her türlü taciz ateşi misliyle karşılık bulacaktır

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin PYD/YPG konusundaki hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha çok net şekilde ifade ediyorum. Kaldı ki bu bu örgütün Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:53
  1. Türkiye
  2. Numan Kurtulmuş
  3. Adıyaman
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