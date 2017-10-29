Kurtulmuş: Hedef 30 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Muğla’da, Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu’nun (TAFI) Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Otel'de düzenlenen olağan kongresine katıldı. Bakan Kurtulmuş, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü zenginliğe sahip bir memlekette yaşadığımızı belirten Bakan Kurtulmuş, Muğla ve Aydın’da turizm çalıştayı gerçekleştireceklerinin bilgisini vererek, “Meslek kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezileri, ticaret odaları gibi bütün ilgili kuruluşları bir araya getirip, Muğla turizmini nasıl daha ileri götürebiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok yoğun programım içinde buradaki turizm faaliyetine destek vermek için TAFI’nin toplantısına geldim. Çok önemli bir toplulukla burada buluştuk” diye konuştu.

Göreve gelmesinin ardından 2 stratejik alanda yoğunlaştıklarını dile getiren Kurtulmuş, “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hedefi 30 milyon turist, 30 milyar dolar turizm geliri. Bu hedefe 2023 yılında ulaşmayı planlıyorduk ama geçen seneki kriz ayaklarımızdan çekti. Çok gecikmeden Türkiye bu hedefine ulaşacak inşallah, bunun için nitelikli daha çok harcama yapılan turizm alanlarını arttırmamız lazım. Yeni kapılar açmayı hedefliyoruz. Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya bunları toplasanız neredeyse dünyanın yarısı ediyor. Bu ülkelerin çok yeni oluşan, alım gücü yüksek, harcama yapmaya hazır ve seyahat etme niyetinde olan orta sınıfı var. Bu yıl 49 bin Hindistanlı ülkemizi ziyaret etmiş, bunun yıl sonuna kadar 70 bin civarında olmasını tahmin ediyoruz. Bu rakamlar yeterli değil, Türkiye milyonlarla ifade edilecek Hindistanlı ve Çinli turisti ülkeye getirebilir. Pazar ve ürün çeşitlendirmesini yapacağız. Sadece deniz, kum, güneş turizmi yetmiyor. Hindistanlılar kültürel ve tarihi turizm ile ilgileniyorlar, onun içinde Türkiye’de muazzam bir zenginlik var” dedi.

“Uçak seferleri için yeni destek paketi”

Uçak seferleri için yeni destek paketi hazırladıklarını söyleyen Kurtulmuş şunları kaydetti: “Maliye Bakanlığı ile son rötuşlarını yapacağız, Başbakanlığa sunacağız. Bakanlar kurulu kararı gerekiyor. Ölü mevsimleri de kapsayacak, destek verecek bir model üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca grup sayısı çoğaldıkça verilecek desteklerin miktarı da artacak. Şimdiye kadar destek vermediğimiz başka destinasyonlardan da getiren olursa onlara da destek vereceğiz. İyi bir çalışma oldu, ümit ederim ki kısa süre içerisinde neticelenir.”