Kurtulmuş: Büyük Türkiye istemiyorlar

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ortaköy'deki saldırıyla ilgili NTV'ye konuştu.

Kurtulmuş, Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yapıyor. Kurtulmuş, "Henüz şu örgüt diyemiyoruz. Millet olarak tek yumruk olacağız." dedi.

Kurtulmuş şunları söyledi:

4 ciddi yaralımız var. 65 kişi yaralı. Tıbbi olarak eldeki bütün imkanlar seferber edildi. Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Bir kişinin olduğu belki çevresinde destek verenlerin olabileceği. Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. İçeride dışarıda çok sayıda terör örgütüyle mücadele ile geçti.

KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ

Hem içeride hem dışarıda DAEŞ'in PKK'nın beli kırıldı. 2017'de Allah'ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı müdahalede mesafe alması nedeniyle birileri rahatsız olmuş olabilir. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz.

Bu terör örgütleri adı ne olursa olsun bir tek hedefi var. Bunlar insanlık ve Türkiye düşmanı. Bunlara destek verenler büyük bir Türkiye istemiyorlar. Bunlara karşı verilecek en büyük cevap birlik içerisinde olmaktır.

İstanbul için uyarı var mı?

Terör tam da bunu yapmak istiyor. Millet rutin hayatını terk etsin. Hayır kimsenin bu şekilde davranmaması lazım. Her türlü istihbarat değerlendiriliyor. Terör milletin korkmasını, ürkmesini istiyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatını korku ve panikle yaşamasını istemeyiz.