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Kurtulmuş: Büyük Türkiye istemiyorlar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yapı.

Kurtulmuş: Büyük Türkiye istemiyorlar
Eklenme: 01 Ocak 2017, 12:15
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ortaköy'deki saldırıyla ilgili NTV'ye konuştu. 

Kurtulmuş, Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yapıyor. Kurtulmuş, "Henüz şu örgüt diyemiyoruz. Millet olarak tek yumruk olacağız." dedi.

Kurtulmuş şunları söyledi:

4 ciddi yaralımız var. 65 kişi yaralı. Tıbbi olarak eldeki bütün imkanlar seferber edildi. Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Bir kişinin olduğu belki çevresinde destek verenlerin olabileceği. Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. İçeride dışarıda çok sayıda terör örgütüyle mücadele ile geçti.

KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ

Hem içeride hem dışarıda DAEŞ'in PKK'nın beli kırıldı. 2017'de Allah'ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı müdahalede mesafe alması nedeniyle birileri rahatsız olmuş olabilir. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz.

Bu terör örgütleri adı ne olursa olsun bir tek hedefi var. Bunlar insanlık ve Türkiye düşmanı. Bunlara destek verenler büyük bir Türkiye istemiyorlar. Bunlara karşı verilecek en büyük cevap birlik içerisinde olmaktır.

İstanbul için uyarı var mı?

Terör tam da bunu yapmak istiyor. Millet rutin hayatını terk etsin. Hayır kimsenin bu şekilde davranmaması lazım. Her türlü istihbarat değerlendiriliyor. Terör milletin korkmasını, ürkmesini istiyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatını korku ve panikle yaşamasını istemeyiz.

 
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HABER YORUMLARI
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Emin Koç

Önce destek ver sonra kökünü kurut yemezler Numanyemezler.

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mahsun

Sayin bakan dediğiniz gibi biz gerçekten büyük olsaydık bu acıları bu kadar yoğun yaşamazdık

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musin

Kendimizi emanet ettiğimizinsanlar ,mulu olmamızı hep gelecek haber kipinde görüyor.40 insan ölmüş keseceğiz,asacağız,yok edeeceğiz,kökünü kurutacağız,bir daha asla olmayacak diyorlar ama ne hikmetse 3 gün geçmiyor aynı acılarla karşılaşıyoruz.Biz idaere edilmek istiyoruz sürüklenmek değil

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osmanoğlu2023

daeş maeş fetö biz kandili vurmadan onlar bizi vuruyor..!bunu yapan hainse bir hotelin odasında katliamın haberini seyrediyordur muhakkak yoksa elbisesini niçin değiştirsinki..? inine tekrar geri gidebilmesi içindir!!!

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selm

37 seneden beri kökünü kurtacayiz ha biter ha biter son çırpınislar parçalandılar gibi sözler söyleniyor tavuk rüyasında yem görür memleketini terorden kurtarmak isteyenler sağlam saygı sevgi ile kurtarır gururla şiddetle mümkün değil. Şeytan gururlandi halinde şeytandır.Adem peygsmber hata işledi uzur diledi allah af eti peygamber yaptı. Şiddetin sonu pismanlik saygı sevgi yolu selametir.

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