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Kurtulmuş: Ayağınızı denk alın!

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın yayınladığı görüntülere ilişkin, "TSK'nın teyit ettiği bir bilgi yok. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak alan değildir. Bunun yayılmasını sağlayanlar ayaklarını denk alsın" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş: Ayağınızı denk alın!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 14:27
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Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Esnafa katkı sağlamak amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar işsizlik fonuna sahip olacak.

MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz başından itibaren son derece açık ve şeffaf bir şekilde yürüyor. Başta belirlenen prensipler çerçevesinde herhangi bir sapma söz konusu değildir. Genel bir mutabakat, tam bir mutabakat içerisinde MHP, zaten Meclise inmiş olan, artık komisyonda da görüşülmeye başlanmış olan bu anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir.

Bu terör örgütünün yayınladığı görüntüye ilişkin TSK'nın teyit ettiği bir bilgi yok. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak alan değildir. Bunun yayılmasını sağlayanlar ayaklarını denk alsın.

"El-Bab Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir"

Cerablus meselesinde, El-Bab meselesinde, Menbiç meselesinde, başta verilen sözler inşallah elde edilecektir. Türkiye'ye kimse yardım etmese de Türkiye bunu kendi ulusal meselesi olarak gördüğü için milli gücüyle bu desteği verecektir.

Anayasa değişikliği teklifi

Biz bu anayasa değişikliğini toplumu kamplaştırma değil, bütünleştirme aracı olarak görüyoruz. Millet 'evet' derse, hiç kimse mani olamaz.

Yaz saatiyle ilgili uygulama olmayacak
Yaz saatiyle ilgili uygulama olmayacak. Geri alıcı bir niyetimizin olmadığını bildirmek isterim."

 
EtiketlerTürkiyeNuman KurtulmuşMHPBakanlar KuruluTSK
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mehmet Turalp

Milölete zilgit cekecegine su Agaoglu denilen densizin yaptiklarina dur demelisin..Bu ülkenin cocuklari DAES ve PKK ya karsi karda kir da belde can verirlerken su utanmazligina bakin sunlarin..Görmemisler.. KIm bu guruh? Vergilerini ödemisler mi? Nerden gelmis bu kadar yüklü servet? Yasi agirliginda dert ve keder ver onlara Allahim....Bu ülkeni civanmert cocuklarini haklarini yedi cedlerine harak et Ya Rab.......

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