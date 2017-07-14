Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kurtulmuş: Artık Türkiye'de darbe yapılamaz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz darbesi artık herkese göstermiştir, artık Türkiye'de darbe yapılamaz" dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:16
Kurtulmuş: Artık Türkiye'de darbe yapılamaz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Perşembe akşamı Avrupa Türk Demokratlar Birliği derneği UETD teşkilatı tarafından Strasbourg Hilton otelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. Etkinliğe Fransa ve yakın komşusu Almanyadan gelen UETD, DİTİB, sivil toplum derneklerin üyeleri katıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş davetlilere yaklaşık 45 dakikalık konuşmasında özetle şu mesajları iletti:Türkiyede yaşanan darbeler her zaman Türkiyenin gücünü zayıflatmak için yapılmıştır. Bu terör olayları nereden çıktı Türkiyenin gücünü zayıflatmak için yapıldı. Rahmetli Adnan Mendresin idamı, 12 Eylül askeri darbe, 28 Şubat ve Türkiye tarihinde yaşanan darbe girişimleri hep ülkeyi zayıflatmak için yapılmıştır. Darbeler hep önceden başkaları tarafından planlanmış hazırlanmıştır. 15 Temmuz darbesi artık herkese göstermiştir, artık Türkiyede darbe yapılamaz. Bu ülke için dua eden 1 milyar 700 milyon Müslümanları asla unutmayacağız. 15 Temmuz şehitleri, gazileri asla unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ cülerin hainlerin yaptıklarını burunlarından fitil, fitil getireceğiz. Herkes bunun hesabını verecek. FETÖ algı operasyonlarına dikkatli olun. İhanetin en büyüğü yapıldı. Suç şebekesi FETÖ ile hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz.

'DÜNYAYA ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ'

Başkonsolos Özgür Çınar yaptığı kısa konuşmasında FETÖ darbesini dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Ama biz yine anlatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize, gazilerimize olan borcumuzu ödemek için anlatmalıyız dedi. Avrupa ülkelerinde 5. Strasbourgta, Türkiye ile 103. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programını izleyenler tekbir getirerek FETÖ terörünü lanetledi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:16
  1. numan kurtulmuş
  2. İç Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    1. Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    2. Isparta'da kesilen ağacını omuzladı,..
    3. Adana'da dikenli incirle serinliyorlar
    4. Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor
    5. Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy ile..
    6. 'FETÖ'cülerin idamını görürsem çoluk..
    7. Göztepe çıldırdı! Bir transfer daha
    8. Turkcell'den 15 Temmuz'a özel iletişim..
    9. Skandal tişörte tokat gibi cevap!
    10. "Kur'an-ı Kerim'i okuyan güzel..
    11. Östersunds’ta, golleri atan iki..
    12. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı..
    13. Formula 1'de sıradaki durak...
    14. Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
    15. Trafik kazasında traktör ikiye ayrıldı
    16. Suikast timini nasıl yakaladıklarını..
    17. Galatasaraylı taraftardan sosyal..
    18. Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli 82..
    19. Arap ülkelerinden geri vites!..
    20. Cuntacı hainlere geçit vermeyen..
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Skandal tişört sonrası flaş karar!