Kurtulmuş: Artık Türkiye'de darbe yapılamaz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Perşembe akşamı Avrupa Türk Demokratlar Birliği derneği UETD teşkilatı tarafından Strasbourg Hilton otelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. Etkinliğe Fransa ve yakın komşusu Almanyadan gelen UETD, DİTİB, sivil toplum derneklerin üyeleri katıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş davetlilere yaklaşık 45 dakikalık konuşmasında özetle şu mesajları iletti:Türkiyede yaşanan darbeler her zaman Türkiyenin gücünü zayıflatmak için yapılmıştır. Bu terör olayları nereden çıktı Türkiyenin gücünü zayıflatmak için yapıldı. Rahmetli Adnan Mendresin idamı, 12 Eylül askeri darbe, 28 Şubat ve Türkiye tarihinde yaşanan darbe girişimleri hep ülkeyi zayıflatmak için yapılmıştır. Darbeler hep önceden başkaları tarafından planlanmış hazırlanmıştır. 15 Temmuz darbesi artık herkese göstermiştir, artık Türkiyede darbe yapılamaz. Bu ülke için dua eden 1 milyar 700 milyon Müslümanları asla unutmayacağız. 15 Temmuz şehitleri, gazileri asla unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ cülerin hainlerin yaptıklarını burunlarından fitil, fitil getireceğiz. Herkes bunun hesabını verecek. FETÖ algı operasyonlarına dikkatli olun. İhanetin en büyüğü yapıldı. Suç şebekesi FETÖ ile hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz.

'DÜNYAYA ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ'

Başkonsolos Özgür Çınar yaptığı kısa konuşmasında FETÖ darbesini dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Ama biz yine anlatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize, gazilerimize olan borcumuzu ödemek için anlatmalıyız dedi. Avrupa ülkelerinde 5. Strasbourgta, Türkiye ile 103. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programını izleyenler tekbir getirerek FETÖ terörünü lanetledi.