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Kurtulmuş: "Adı her kuşak için ebedileşti"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

05 Ocak 2018 Cuma 14:34
Kurtulmuş: "Adı her kuşak için ebedileşti"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, mesajında: "Tiyatromuzun ve sinemamızın canlı kültür temsilcisi olarak başyapıtlara imza atan Münir Özkul, bu iki sanat dalının gelişimine emek vermiş ustalarımızdandı. İzleyicisinin yaşamında Özkul adından çok ‘Mahmut Hoca' gibi karakterlerle unutulmaz bir yer edinen büyük sanatçı, filmlerini hiç izlememiş kuşaklar için bile bu isimlerle ebedileşti. Adı Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam'ın çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:34
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