Kurtulmuş: ABD'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmemesi eksikliktir

Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş görevini Fikri Işık'a devretti. Çankaya Köşkünde yapılan devir teslim töreninde konuşan Kurtulmuş, bu tür görev değişimlerinin siyasetin gereği olduğunu belirterek, "Kendisi siyasetin hükümetin içerisinde bulunan bir arkadaşımız. Kendisine yardımcı olmak için hazırız. Siyasette bu tür görev değişimleri siyasetin doğası gereğidir. Mühim olan Türkiye'nin ortak hedeflerinde güçlü bir şekilde bulunabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bugüne kadar Türkiye'de büyük değişimlere imza atmış bir hareket olduğunu anlatarak, "Bu kadronun içinde yer almak hepimiz için onur ve bahtiyarlık. Şahsım olarak 25 Aralık 2013 tarihinde, 17-25 Aralık sürecinin arkasından Bakanlar Kurulunda yer almak benim için büyük bir onur ve bahtiyarlıktı. Bugüne kadar başarıyla hizmet eden değerli başbakan yardımcımızdan bayrağı devralıyoruz" dedi.

FETÖ, ABD'NİN TERÖR RAPORU

ABD Dışişleri Bakanlığının Terörizm 2016 Ülkeler Raporu'nda ilk kez Fethullahçı Terör Örgütünden bahsetmesine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Önünde sonunda ABD, hem FETÖ konusunda hem PYD/PKK konusunda bizim söylediğimiz noktaya gelecek. Bunu, bizim söylediğimiz noktaya gelmekte olduklarının bir işareti olarak kabul ediyoruz. Dünyanın neresinde böylesine bir terör örgütü devletin imkanlarını kullanarak darbe teşebbüsünde bulunursa bu örgütün bütünü tam manasıyla bir terör örgütü olarak ilan edilir. Terör örgütü olarak ilan etmemeleri eksikliktir. Türkiye'deki darbe teşebbüsüne dikkat çekmeleri ve bunun arkasında FETÖ'nün olduğuna ilişkin görüşleri Türkiye'nin söyledikleri tezler konusunda haklılıklarını bir kez daha ortaya koyuyor. Biz, görüşlerimizi anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

