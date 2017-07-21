Kurtulmuş: ABD bizimle aynı noktaya gelecek

Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan Numan Kurtulmuş’tan görevi devraldı. Çankaya Köşkü'ndeki devirteslimde Kurtulmuş, bir gazetecinin ABD’de yayınlanan 2016 ülkeler terörizm raporunda FETÖ’nün ilk kez yer aldığını hatırlatarak, “15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu Gülen hareketidir deniyor ama terörist ifadesine yer verilmiyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?” sorusu üzerine, ABD’nin hem FETÖ hem PYD/PKK konusunda eninde sonunda Türkiye’nin söylediği noktaya geleceğini ifade etti.

DOSTLUK VE MÜTTEFİKLİKLE BAĞDAŞMAZ

Kurtulmuş, “Dünyanın neresinde böylesine bir terör örgütü devletin silahlarını, imkanlarını kullanarak bir darbe teşebbüsünde bulunsa terör örgütü olarak ilan edilir. Bunun dostluk, müttefiklik ilişkisiyle bağdaşmadığı ortadadır. Son mülakatlardaki tavrı, vücut dili ve mekandaki duvarda yer alan sözlerle hem kendi bağlılarına vermiş olduğu mesaj hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine tehdit içeren sözleri ortada. Bu raporu, eksik, tamamlanması gereken ama olumlu bir rapor olarak telakki ediyorum” ifadelerini kullandı.

BENİM İÇİN BÜYÜK BAHTİYARLIK

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Işık ise, "Benim için bugün bu görevi Sayın Numan Kurtulmuş’tan devralmak ayrı bir bahtiyarlık. Bu güne kadar olduğu gibi bu aldığımızı görevi de bundan sonra en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu açıdan bu görevlerin bize verilmesinde, bu görevleri bize tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Camiamızın sakin gücü

Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilen Numan Kurtulmuş, görevini Nabi Avcı’dan devraldı. Avcı, “Bugün bu görevi kendisine devrediyor olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyuyorum” derken, Kurtulmuş, “Çok cerbezeli görünmeyen ama perde arkasında bizim camiamızın sakin güçlerinden birisi olan Nabi Avcı’dan bu görevi devralmış olmak benim için de hem büyük bir onur hem de büyük bir zorluktur. Çok zor dönemleri birlikte aştık. Türkiye’nin hakikaten siyasi tarihi yazıldığında en zor dönemlerinden birisi olarak yazılacak şu son 2,5-3 yıllık süreci birlikte geçirdik. Nabi Avcı’nın herhangi bir yerde oturması ya da herhangi bir makamdan, koltuktan güç alması zaten düşünülemez” şeklinde konuştu.