Kurtulmuş: 2017 daha güzel geçecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Beştepe'de açıklama yapıyor.

REİNA SALDIRISI

"Reina'da yaşanan saldırı önceki terör saldırılarından farkı var. Bütün terör örgütleri eş zamanlı olarak 2016 yılıdna Türkiye'ye karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek.Bu hain saldırı ile şu mesajı vermeye çalışıyorlar 2017'de de devam edecek.

Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen bir mesaj. Başarılı şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonlar hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği görülüyor. Sahadaki başarımızı hazmedemeyen güçlerin bu terör eylemini yönlendirdiği anlaşılıyor. Hangi planı yaparsanız yapın Türkiye her tedbiri almaya muktedirdir.

"OPERASYONLAR SÜRECEK"

Terör örgütlerinden Türkiye'ye hiçbir zarar gelmeyecek kadar operayonlar sürecek. Cerablus, Menbiç, El Baba nereye kadar giderse. Kararlılıkla sınır dışı operayonlara devam edeceğiz.

"MÜSLÜMANLIKLA BAĞDAŞTIRILAMAZ HERKES UYANIK OLMALI"

Sosyal medya üzerinden propagandalarla Türkiye'de halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Bu milletin tamamına yakını bu konuda tecrübelidir. Terörün dininini, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir. Saldıranın dini mezhebi ne olursa olsun saldırılanın müslümanlık olduğunun farkındadır. O saldırıyı yapanların ve arkasındaki güçlerin herhangi dini bir motivasyona ait örgütü işaret ediyor olması müslümanlıkla bağdaştırmaz. Herkes uyanık olmalı"

"IRAK YÖNETİMİYLE YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ"

"Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkyie çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir"

"ANAYASA TEKLİFİ BU HAFTA GENEL KURUL'A GELECEK"

"Türkiye ekonomisinin üretim gücünü arttıracak bütün adımlar atılmaya devam ediyor. Başta KOBİ'lerimzi olmak üzere üretime katkıda bulunan her vatandaşımıza devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukla destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'de anayasal reform sürecinin bu hafta Meclis'e getirilmesi var. Oylama süreci başlayacak ve en kısa zamanda Meclis görüşmeleri tamamlanarak milletimizin lehine müracat edilecek. Senelerdir konuştuğumuz yeni bir anayasa ihtiyacı yönüneki tarihi adımlardan birini atmış olacağız. Türkiye'de anayasal reform konusunda bütün işlerimizi yaptık anlamı çıkmayacaktır. Bundan sonraki süreçte de 12 Eylül rejimini geride bırakacak birçok iyileştirmelerin demokratikleşme süreci sürecektir"