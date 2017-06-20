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Kürtleri sigara kaçakçısı diye öldürüyorlar

Kürt kökenli İranlı genç Sirvan Azizi'nin sınırdan kaçak sigara taşıdığı söyleniyor.

20 Haziran 2017 Salı 19:03
Kürtleri sigara kaçakçısı diye öldürüyorlar

İran güvenlik güçlerinin "bir Kürt genci Kuzey Irak'tan İran'a kaçak sigara taşırken öldürdüğü" bildirildi.

Azizi'nin İran'a kaçak sigara taşırken doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü ifade ediliyor.

İşsizlikten nedeniyle binlerce İranlı Kürt gencin Kuzey Irak ile İran arasında kaçakçılık yaptığı belirtiliyor. Bu gençler taşıdıkları yüklerden dolayı Kûlber olarak tanınıyor. 



Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:03
  1. Azizi
  2. IRAK
  3. DEAŞ
  4. Kuzey Irak
  • hrnhrn7 sa önce
    Kaçak çay sigara teröre destektir,işsiz mişsiz diye indirgemeye uğraşmak terör taraftarlığına işaret
  • ErdoğancıErdoğancı8 sa önce
    Hangi ülkede olursa olsun, Kürtler kaçakçılık yapıyor :) Ben birtek bizim Kürtlerde var zannediyordum, İran' da da varmış :)
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