Kürtleri sigara kaçakçısı diye öldürüyorlar

İran güvenlik güçlerinin "bir Kürt genci Kuzey Irak'tan İran'a kaçak sigara taşırken öldürdüğü" bildirildi.

Azizi'nin İran'a kaçak sigara taşırken doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü ifade ediliyor.

İşsizlikten nedeniyle binlerce İranlı Kürt gencin Kuzey Irak ile İran arasında kaçakçılık yaptığı belirtiliyor. Bu gençler taşıdıkları yüklerden dolayı Kûlber olarak tanınıyor.





