Kürtler HDP/PKK’ya dersini verdi

HAKAN ÖZTÜRK - FARUK ARSLAN - Yıllardır Kürt Kemalizmi’nin tasallut ettiği Doğu ve Güneydoğu şehirleri, HDP ve PKK’ya bir ders daha verdi. Devletin çukurlara gömdüğü HDP/PKK’yı Müslüman Kürtler de sandıklara gömdü. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti’nin aldığı oy oranlarından 16 Nisan’da daha da fazla nispette EVET oyu çıktı. Doğu ve Güneydoğu’dan çıkan sonuçları Akit’e değerlendiren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, “Kürtler Çanakkale ruhuyla hareket ederek HDP/PKK’ya en büyük Osmanlı tokadını atmıştır” derken, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, “Kürtler ‘daha çok güven duyacağım aktörler istiyorum’ mesajını verdi” açıklamasında bulundu.

“7 DÜVELE KARŞI ÇANAKKALE SAVAŞI’NI VERDİK”

“Türkiye’nin dört bir yanında ve özellikle Doğu ve Güneydoğu’da yedi düvele karşı Çanakkale Savaşı’nı verdik” diyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, “Kürtlerin büyük bir çoğunluğu terhini ‘evet’ yönünde kullanmıştır. Kürtler açık açık Çanakkale ruhuyla hareket etmiş ve HDP/PKK’ya en büyük Osmanlı tokadını atmıştır. Devletimiz ve hükümetimiz bölgeden çıkan sonuçları iyi okuyup değerlendirmelidir” dedi.

“Kürt halkı istikrarın, değişimin Anadolu coğrafyasının temel harçlarından biri olmuştur. Bu referandumda da bunu gösterdi” diyen Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, “Doğu ve Güneydoğu’daki sandıklardan çıkan oranlara baktığımız zaman, Kürtler ‘daha çok güven duyacağım aktörler istiyorum’ mesajını veriyor. Bölge halkı, terörle mücadeleyi önemsiyor ama kültürel ve fikri mücadeleyi ve özellikle evlatlarına sahip çıkılmasını istiyor. PKK, bölgede referanduma yönelik her yolu denedi fakat çok şükür başarılı olamadı. Doğu ve Güneydoğu’da samimi siyaset yapan insanların sayısını artırmak gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Vakfı Başkanı Hüsamettin Korkutata, “Türkiye’nin kalkınması ve geleceği bakımdan sandıklardan olumlu bir karar çıkmıştır. Bugünden itibaren Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir köşesinde eskisinden daha da iyi günler, güzel hizmetler ve yatırımlar vatandaşlarımızı bekliyor. Kürtlerin bu oylamada HDP/PKK’dan yüzlerini çevirdiğini gördük. Kürtler, ‘Hayır’ diyen PKK’ya ve HDP’ye en güzel cevabı vermiştir” dedi.