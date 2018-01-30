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“Kürtler ateist PKK’yı istemiyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin konuştu.

30 Ocak 2018 Salı 03:07
“Kürtler ateist PKK’yı istemiyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin, “Bizde 350 bine yakın Suriyeli Kürt kardeşimiz var. Bugün bu teröristler, ABD’nin de desteğiyle Suriye topraklarının yüzde 25’ini kontrol ediyor. Peki neden bir tane Suriyeli Kürt kardeşim buralara dönemiyor? Çünkü PKK’lılar bunların dönmesini istemiyor. Çünkü bunlar da PKK’lıların gözünde birer tehdittir. O kardeşlerimiz PKK’nın Marksist, Leninist, ateist ideolojisini benimsemiyor” dedi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 03:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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