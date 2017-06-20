'Kürtler, ABD'ye güvenmenin bedelini ağır ödeyecek'

Londra merkezli, Arapça yayın yapan El Şark El Awsat gazetesine konuşan Ford, ABD'nin terör örgütü PYD'yi DAEŞ'le mücadelede kullandığını ileri sürdü.

'ESAD KÜRTLERİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN TÜRKİYE VE İRAN'LA ANLAŞACAK'

"Esad Kamışlı'ya doğru ilerleyerek Kürtlerin ortadan kaldırılması için Türkiye ve İran'la anlaşacak. ABD, Esad'ın ordusuna karşı Kürtleri savunmayacak ve asla Rojavalı Kürtler için savaşmayacak" diyen ABD'li eski diplomat, Suriyeli Kürtlerin ABD'ye güvenmenin bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini ve ABD'nin Suriye'de bağımsız bir Kürt devletini desteklemeyeceğini öne sürdü.

ABD'nin terör örgütü PYD'yi DAEŞ'le mücadelede kullandığını ileri süren Ford, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin Kürtlere karşı yaptıkları siyasi bir yanlış olmakla birlikte etik de değil. ABD, Saddam Hüseyin döneminde uzun yılları Kürtleri kullandı. Acaba ABD, PYD ve YPG ile eski Dışişler Bakanı Kissinger'in Iraklı Kürtlerle yaptığı gibi farklı mı davranacak? Bazı ABD'li yetkililer Suriye Kürtlerinin ABD'yi dinlemekle en büyük yanlışı yaptığını söylüyor. Washington, ABD ordusundan, geleceğin Suriye'sinde bağımsız bir bölge olarak Batı Kürdistan'ı savunmasını istemeyecektir, geçici olarak Suriyeli Kürtleri kullanacaktır."

'EN BÜYÜK HATAM, İRAN VE HİZBULLAH'IN DESTEĞİNİ ÖNGÖREMEMEMDİ'

Ford, 2012 yılında Hama’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı gösterilere katılması hakkında da açıklamalar yaptı. Eski elçi, o dönem Suriye hükümetinin tepkisini çeken bu adımı hakkında, "Hama’nın kuşatma altında olduğuna dair bilgi aldık ve Suriye ordusu kentin etrafını sardı. Ertesi gün düzenlenecek eylemlerde şiddetin patlak vermesinden endişeliydik. Bir perşembe günü, şiddeti hangi tarafın kışkırttığını görmek için gittim" ifadelerini kullandı.

Ancak Ford, söz konusu Hama ziyaretini gerçekleştirdiği dönemde ülkesinin Suriyelilere yanlış umut verdiğini savundu. Ford, "2013’ün sonunda savaşın rejime ağır geleceğini, muhalefetle bir anlaşma yapmak zorunda kalacaklarını düşündüm. En büyük hatam, İran ve Hizbullah’ın destek için binlerce savaşçı göndermesini öngörememdi” diye konuştu.