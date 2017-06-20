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'Kürtler, ABD'ye güvenmenin bedelini ağır ödeyecek'

ABD’nin Suriye’deki son büyükelçisi Robert Ford, Suriyeli Kürtlerin 'ABD’ye güvenmenin bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini' öne sürdü. Ford, ABD’nin Suriye’de bağımsız bir Kürt devletini desteklemeyeceğini söyledi.

20 Haziran 2017 Salı 18:46
'Kürtler, ABD'ye güvenmenin bedelini ağır ödeyecek'

Londra merkezli, Arapça yayın yapan El Şark El Awsat gazetesine konuşan Ford, ABD'nin terör örgütü PYD'yi DAEŞ'le mücadelede kullandığını ileri sürdü.

'ESAD KÜRTLERİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN TÜRKİYE VE İRAN'LA ANLAŞACAK'

"Esad Kamışlı'ya doğru ilerleyerek Kürtlerin ortadan kaldırılması için Türkiye ve İran'la anlaşacak. ABD, Esad'ın ordusuna karşı Kürtleri savunmayacak ve asla Rojavalı Kürtler için savaşmayacak" diyen ABD'li eski diplomat, Suriyeli Kürtlerin ABD'ye güvenmenin bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini ve ABD'nin Suriye'de bağımsız bir Kürt devletini desteklemeyeceğini öne sürdü.

ABD'nin terör örgütü PYD'yi DAEŞ'le mücadelede kullandığını ileri süren Ford, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin Kürtlere karşı yaptıkları siyasi bir yanlış olmakla birlikte etik de değil. ABD, Saddam Hüseyin döneminde uzun yılları Kürtleri kullandı. Acaba ABD, PYD ve YPG ile eski Dışişler Bakanı Kissinger'in Iraklı Kürtlerle yaptığı gibi farklı mı davranacak? Bazı ABD'li yetkililer Suriye Kürtlerinin ABD'yi dinlemekle en büyük yanlışı yaptığını söylüyor. Washington, ABD ordusundan, geleceğin Suriye'sinde bağımsız bir bölge olarak Batı Kürdistan'ı savunmasını istemeyecektir, geçici olarak Suriyeli Kürtleri kullanacaktır."

'EN BÜYÜK HATAM, İRAN VE HİZBULLAH'IN DESTEĞİNİ ÖNGÖREMEMEMDİ'

Ford, 2012 yılında Hama’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı gösterilere katılması hakkında da açıklamalar yaptı. Eski elçi, o dönem Suriye hükümetinin tepkisini çeken bu adımı hakkında, "Hama’nın kuşatma altında olduğuna dair bilgi aldık ve Suriye ordusu kentin etrafını sardı. Ertesi gün düzenlenecek eylemlerde şiddetin patlak vermesinden endişeliydik. Bir perşembe günü, şiddeti hangi tarafın kışkırttığını görmek için gittim" ifadelerini kullandı.

Ancak Ford, söz konusu Hama ziyaretini gerçekleştirdiği dönemde ülkesinin Suriyelilere yanlış umut verdiğini savundu. Ford, "2013’ün sonunda savaşın rejime ağır geleceğini, muhalefetle bir anlaşma yapmak zorunda kalacaklarını düşündüm. En büyük hatam, İran ve Hizbullah’ın destek için binlerce savaşçı göndermesini öngörememdi” diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:46
  1. terör örgütü YPG
  2. ABD
  • Her kürt terörist değildir Her kürt terörist değildir 2 sa önce
    açıklamayı yapan kürt diyor.. bizden başka terörist diyen yok onlara...
  • ÖnceVatan ÖnceVatan 5 sa önce
    Pkkya katılanların %95 kim kürt demekki tespit doğru !
  • FarukFaruk5 sa önce
    Kurtlar degil teröristler
  • TanerTaner6 sa önce
    Kusura bakma ama Conilere inanmıyorum. Tarih gösteriyor ki. Yalancılıkta ve mazlum katletmesinde uzmansınız.
  • Tufan karaTufan kara7 sa önce
    Bu başlık hiç hoş değil PKK lılar demeliydiniz kürtler deyince ilk ayrımı siz yapıyorsunuz
  • SadiSadi7 sa önce
    Tıpkı bizim ABD ye guvendigimiz gibi. ..
  • Hy-hyHy-hy7 sa önce
    Yalancı Zepevenk.....
  • AydınAydın7 sa önce
    Sonuç nasıl olur bilemem ama bir sözü kesinlikle doğru. ABD'YE GÜVENİLMEZ!
  • MehmetMehmet8 sa önce
    Verilmeyen silah kalmadı.Desteklemediği böyleyse vay halimize?!!!!
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