Kurtların üçlü stratejisi de işe yaramıyor

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Bizon yavrularına göz diken bir kaç kurt, denedikleri tüm taktiklere rağmen başarılı olamıyor...
14 Temmuz 2017 Cuma 10:33
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:33
Kurtların üçlü stratejisi
Bizon yavruları
Ad Soyad
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