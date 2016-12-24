Cloudflare

Kurtlar Vadisi yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Ekranların 13 yıllık fenomeni Kurtlar Vadisi efsanesinin yeni sezonda hangi kanalda olacağı büyük merak konusu oldu. 13 yıldır reytinglerde sürekli üst sıralarda yer alan Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon ile ilgili öne çıkan haberler...

Kurtlar Vadisi yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 01:57
Bu haber 19.085 kez okundu

Yeni sezonda ekranlara bomba gibi gelmesi beklenen Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? 15 Temmuz darbe girişimini konu alacak olan Kurtlar Vadisi hangi kanalda oynanacak? Efsane dizinin izleyicileri Kurtlar Vadisi yeni sezon fragmanını merakla bekliyor.

KURTLAR VADİSİ HANGİ KANALDA OLACAK?

Kanal değiştirme rekoru kıran ve gittiği her kanalda zirvede yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin hangi kanalla anlaştığı belli olmadı. Sevilen dizi son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan bölümleriyle gelmişti.

EFSANE DİZİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezona bomba gibi başlamayı hedefleyen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bu hafta başlayacak iddiaları gündeme geldi. Ocak ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi yeni sezonu büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili dizinin yapımcısından henüz bir açıklama gelmedi

KURTLAR VADiSi’NDE HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Milliyet gazetesi yazarı Sefa Karahasan'ın köşesine taşıdığı yazıda Kurtlar Vadisi'nin başlama tarihi ile ilgili önemli detaylara yer verdi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da gerçekleştirmek istediği darbe kalkışması öncesinde ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu nedenle uzun zamandır dizi yayınlanamıyordu.

Sanıyorum bu hafta yasal süreçle ilgili konu kapanacak. Pana Film, ocak ayından itibaren ise 15 Temmuz darbe girişimini dizileştirecek. Yeni kanalda, gerçek darbe girişimi izleyiciyle buluşacak. 15 Temmuz nedeniyle uzun zamandır sıkıntılı günler geçiren Pana Film ve ekibi de rahat bir nefes almış olacak. Dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz da, tekrar ‘özlediği’ izleyicisiyle buluşacak.

‘Kurtlar Vadisi Pusu’ normalde, ‘Kurtlar Vadisi Kıbrıs’ olarak çekilecekti. Hatta bu konuda 1 Mart’ta, ‘Kurtlar Vadisi Kıbrıs’a çıkacak’ başlıklı bir yazı yazdım. Dizide, 1974 Yunan Cuntası’nın darbe girişimi sonrasında gelişen olaylara yer verilecekti. Bir anlamda Yunan darbesiyle Kıbrıs olaylarına geçiş yapılacak ve 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı anlatılacaktı. Bu konuda Necati Bey önemli çalışmalar ve görüşmeler yapmıştı. Ki tam da bir Kıbrıs aşığı olarak. Yaşanan FETÖ’nün hainliğinden sonra bu proje durdu.

O dönem ‘Pusu’nun iki bölümü de Kıbrıs’ta çekilmişti. Dönemin hükümeti Şaşmaz ve ekibine ‘aşırı bürokratik engeller’ çıkarmasına rağmen, dizide geri adım atılmamıştı.

Otelde yapacaktı

Ayrıca ‘KKTC Fahri Elçiliği’ ‘popülist’ yaklaşımla hükümet tarafından iptal edilmişti

Dizi çekimlerinin yanında Necati Şaşmaz, Kıbrıs’a bir otel yapacaktı. Bu konuda gerekli temaslar da kurulmuştu. Ayrıca Kıbrıs’a geldiğinde kalabileceği bir villa da satın almak istiyordu. Engeller kendisini yıldırdı. Net yazıyorum; Kuzey Kıbrıs’ta şimdi Necati Bey ve ekibini destekleyecek bir hükümet var.

Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına ciddi katkısı olacak diziye her türlü kolaylık sağlanabilir. Bunun sinyallerini hükümetten aldım diyebilirim. Son olarak şunu da not edeyim, Necati Şaşmaz’a ‘Fahri Temsilcilik’ unvanı geri verilmelidir.

15 TEMMUZ FİLM OLUYOR

Pana Film’in yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi Pusu ile ilgili başka bir haber var. Pana Film izleyicilerin ısrarları üzerine aynı ekiple 15 Temmuz darbe girişimini film yapacaklarını duyurdu. Bundan dolayı dizinin başlama tarihinde de bir değişiklik olması izleyiciler tarafından bekleniyor.

 
EtiketlerKurtlar VadisiKurtlar Vadisi PusuKurtlar Vadisi Pusu 301. bölümKurtlar Vadisi ne zaman başlayacakKurtlar Vadisi bitti miKurtlar Vadisi Pusu bitti miKurtlar Vadisi DarbeKurtlar Vadisi Darbe ne zaman başlayacakKurtlar Vadisi Darbe dizisiKurtlar Vadisi Darbe filmiMilliyet gazetesi yazarı Sefa KarahasanFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ15 Temmuz darbe girişimiKurtlar Vadisi Darbe patent başvurusuPana Film15 TemmuzKuzey KıbrısNecati ŞaşmazMehmet CanpolatCahit KayaoğluDefne SamyeliPolat Alemdar
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Mete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevapMete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevap

Güvenlik Uzmanı Yarar, Fırat Kalkanı operasyonunu eleştirenlere ve Suriye'de ne…

Yıllar önce de aynı şiirle gönülleri fethetmişti!Yıllar önce de aynı şiirle gönülleri fethetmişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllar önce Mehmet Akif'in 'Zulmü Alkışlayamam'…

'Türk kimliği taşıyarak bu toprağın adamı olunmuyor!''Türk kimliği taşıyarak bu toprağın adamı olunmuyor!'

Ülke TV'de yayınlanan Sıradışı Tarih programında konuşan Prof. Dr. Mehmet…

RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!

'Çocuk istismarı, çocuğa ve kadına yönelik şiddet, argo ifadeler, alkol…

'Sosyal medya teröristleri' nasıl ihbar edilir?'Sosyal medya teröristleri' nasıl ihbar edilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adeta “terörist ihbar hattı” gibi çalışan ve…

Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyonHürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon

Hürriyet Daily News yazan Bekdil, camilerde Nazi örgütlenmesi kurulduğunu ileri…

Diriliş Ertuğrul dizisi tüm rakiplerine fark attı!Diriliş Ertuğrul dizisi tüm rakiplerine fark attı!

TRT ekranlarında her çarşamba seyirci ile buluşan ve reytinglerde adeta…

Diriliş Ertuğrul'da üzen ayrılıkDiriliş Ertuğrul'da üzen ayrılık

TRT'nin en iddialı dizisi Diriliş Ertuğrul'dan üzen bir haber geldi…

Diriliş Ertuğrul'da geceye damga vuran sahne!Diriliş Ertuğrul'da geceye damga vuran sahne!

Diriliş Ertuğrul'un dün gece yayınlanan 70. bölümünde Hanlı Pazar'da ilk…