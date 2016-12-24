Kurtlar Vadisi yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda ekranlara bomba gibi gelmesi beklenen Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? 15 Temmuz darbe girişimini konu alacak olan Kurtlar Vadisi hangi kanalda oynanacak? Efsane dizinin izleyicileri Kurtlar Vadisi yeni sezon fragmanını merakla bekliyor.

KURTLAR VADİSİ HANGİ KANALDA OLACAK?

Kanal değiştirme rekoru kıran ve gittiği her kanalda zirvede yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin hangi kanalla anlaştığı belli olmadı. Sevilen dizi son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan bölümleriyle gelmişti.

EFSANE DİZİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezona bomba gibi başlamayı hedefleyen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bu hafta başlayacak iddiaları gündeme geldi. Ocak ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi yeni sezonu büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili dizinin yapımcısından henüz bir açıklama gelmedi

KURTLAR VADiSi’NDE HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Milliyet gazetesi yazarı Sefa Karahasan'ın köşesine taşıdığı yazıda Kurtlar Vadisi'nin başlama tarihi ile ilgili önemli detaylara yer verdi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da gerçekleştirmek istediği darbe kalkışması öncesinde ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu nedenle uzun zamandır dizi yayınlanamıyordu.

Sanıyorum bu hafta yasal süreçle ilgili konu kapanacak. Pana Film, ocak ayından itibaren ise 15 Temmuz darbe girişimini dizileştirecek. Yeni kanalda, gerçek darbe girişimi izleyiciyle buluşacak. 15 Temmuz nedeniyle uzun zamandır sıkıntılı günler geçiren Pana Film ve ekibi de rahat bir nefes almış olacak. Dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz da, tekrar ‘özlediği’ izleyicisiyle buluşacak.

‘Kurtlar Vadisi Pusu’ normalde, ‘Kurtlar Vadisi Kıbrıs’ olarak çekilecekti. Hatta bu konuda 1 Mart’ta, ‘Kurtlar Vadisi Kıbrıs’a çıkacak’ başlıklı bir yazı yazdım. Dizide, 1974 Yunan Cuntası’nın darbe girişimi sonrasında gelişen olaylara yer verilecekti. Bir anlamda Yunan darbesiyle Kıbrıs olaylarına geçiş yapılacak ve 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı anlatılacaktı. Bu konuda Necati Bey önemli çalışmalar ve görüşmeler yapmıştı. Ki tam da bir Kıbrıs aşığı olarak. Yaşanan FETÖ’nün hainliğinden sonra bu proje durdu.

O dönem ‘Pusu’nun iki bölümü de Kıbrıs’ta çekilmişti. Dönemin hükümeti Şaşmaz ve ekibine ‘aşırı bürokratik engeller’ çıkarmasına rağmen, dizide geri adım atılmamıştı.

Otelde yapacaktı

Ayrıca ‘KKTC Fahri Elçiliği’ ‘popülist’ yaklaşımla hükümet tarafından iptal edilmişti

Dizi çekimlerinin yanında Necati Şaşmaz, Kıbrıs’a bir otel yapacaktı. Bu konuda gerekli temaslar da kurulmuştu. Ayrıca Kıbrıs’a geldiğinde kalabileceği bir villa da satın almak istiyordu. Engeller kendisini yıldırdı. Net yazıyorum; Kuzey Kıbrıs’ta şimdi Necati Bey ve ekibini destekleyecek bir hükümet var.

Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına ciddi katkısı olacak diziye her türlü kolaylık sağlanabilir. Bunun sinyallerini hükümetten aldım diyebilirim. Son olarak şunu da not edeyim, Necati Şaşmaz’a ‘Fahri Temsilcilik’ unvanı geri verilmelidir.

15 TEMMUZ FİLM OLUYOR

Pana Film’in yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi Pusu ile ilgili başka bir haber var. Pana Film izleyicilerin ısrarları üzerine aynı ekiple 15 Temmuz darbe girişimini film yapacaklarını duyurdu. Bundan dolayı dizinin başlama tarihinde de bir değişiklik olması izleyiciler tarafından bekleniyor.