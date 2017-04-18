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'Kurtlar Vadisi Vatan' geliyor!

Kurtlar Vadisi ekibi yeni bir yapım ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 'Kurtlar Vadisi Vatan' isimli filmin Antalya'da çekildiği öğrenildi. Filmin yönetmenliğini 'Payitaht Abdülhamid'in de yönetmeni olan Serdar Akar yaparken, görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı üstlendi.

Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:49

Pana Film'in merakla beklenen yeni projesinin adının "Kurtlar Vadisi Vatan" olduğu ortaya çıktı.

Filmin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Serdar Akar oturuyor. TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in de yönetmeni olan Serdar Akar, "Kurtlar Vadisi Vatan"ın ön hazırlığını da kendisi yaptı.

Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı filmin çekimlerine şu günlerde Antalya ve civarında devam ediliyor.
Filmde Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar da rol alıyor. Medyatava'nın haberine göre; daha önce Kurtlar Vadisi'nin "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Gladio" ve "Kurtlar Vadisi Filistin" isimli film versiyonları seyirciyle buluşmuştu.

 

 
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:49
HABER YORUMLARI
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Isa

Kurtlar vadisi fetoculerden temizlenmişmiydi

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Onur

Memati ve abduley yoksa izlenmez. Zaten memati oldukden sonra filmin traji dusmustu apduley oldukden sonrada hic izlenmedi. Getirdiler comezleri diziye bi seye yaramadi.

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mgg

,Hazır film bitti.Yeni başlıyor.Mematiyle Abdulheyi ve diğer efsaneleride koyacaklardı

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Rasim

Bırakın şu fetöcüleri

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