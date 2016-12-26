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Kurtlar Vadisi Pusu başlayacak mı, başlamayacak mı? Belli oldu...

Bir dönemin fenomen dizisi olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonu başlamadı. İzleyiciler Kurtlar Vadisi Pusu'nun ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte Kurtlar Vadisi Pusu'nun geleceğiyle ilgili ayrıntılar...

Kurtlar Vadisi Pusu başlayacak mı, başlamayacak mı? Belli oldu...
Eklenme: 26 Aralık 2016, 22:59
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Geçtiğimiz sezon favori dizi olan Kurtlar Vadisi Pusu Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Başrollerinde Necati Şaşmaz’ın olduğu Kurtlar Vadisi Pusu'nun bu sezon başlamaması kafa karışıklığına sebep olurken, hayranlarını da üzdü. Peki Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezona başlayacak mı?

KURTLAR VADİSİ PUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

300.bölümüyle sezon finali yapan Kurtlar Vadisi Pusu, yeni sezonunda istediği başarıyı bulamadığından yayından kaldırıldı. Pana Film 360 TV ve TRT ile görüşme yapsa da kanalların yüksek maliyetlerinden dolayı transfer gerçekleştirilemedi. Bu sebeple, yılların dizisi Kurtlar Vadisi Pusu dizisi belirsiz süreliğine ertelendi.

Diğer bir durum ise Kurtlar Vadisi Pusu’nun yönetmeni Doğan Ümit Karaca'nın yaşanan bu belirsizlikten dolayı yapım ile yollarını ayırarak star TV’de ekranlara gelecek İçimdeki Fırtına dizisine transfer olmasıydı.

Kurtlar Vadisi Darbe sinema filmi projesi ise Serdar Akar’ın yeni bir diziye başlaması nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Milliyet

 
Etiketlerkurtlar vadisikurtlar vadisi pusuTRTstardizisinemaKanal DStar TVPana FilmNecati Şaşmaz
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