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Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

77 yaşındaki oyuncu Kuzey Vargın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13 Ağustos 2017 Pazar 20:04
Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Vargın, yüksek tansiyona bağlı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. 

Hürriyet'in haberine göre, Kuzey Vargın'ın damadı Barış Yamak ''Bu sabah itibariyle vefat etti. Cenazesi Marmaris'ten İstanbul'a getirilecek. Perşembe günü Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla kendisini uğurlayacağız ama henüz öğle mi ikindi mi belli değil'' diye konuştu. 

KUZEY VARGIN KİMDİR?

15 Haziran 1940 yılında İstanbul'da doğan Türk sinema oyuncusu Kuzey Vargın, Yeşilçam'da 1960'lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürdü. 

Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol aldı. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent, oynadığı roller arasında... 

Sert bir yüz ifadesine sahip olan Vargın, bunun sayesinde karakter oyuncusu olmuştur. Kartal Tibet’den sonra Karaoğlan’ı canlandırmıştır. 

Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Doğu Eşrefoğlu’nun kardeşi ''Âdil Eşrefoğlu'' karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü üstlenmişti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 20:04
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