Kurtlar Vadisi geri dönüyor… İşte yeni film adı ve detayları!

Pana Film, "Kurtlar Vadisi"nin çekimlerine başladı. Merakla beklenen yeni filmin adının "Kurtlar Vadisi Vatan" olduğu ortaya çıktı.

Filmin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Serdar Akar oturuyor. TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in de yönetmeni olan Serdar Akar, "Kurtlar Vadisi Vatan"ın ön hazırlığını da kendisi yaptı.

Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı filmin çekimlerine şu günlerde Antalya ve civarında devam ediliyor.

Filmde Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar da rol alıyor. Medyatava'nın haberine göre; daha önce Kurtlar Vadisi'nin "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Gladio" ve "Kurtlar Vadisi Filistin" isimli film versiyonları seyirciyle buluşmuştu.