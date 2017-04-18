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Kurtlar Vadisi geri dönüyor… İşte yeni film adı ve detayları!

Kurtlar Vadisi ekibi yeni bir yapım izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 'Kurtlar Vadisi Vatan' isimli filmin Antalya'da çekildiği ortaya çıktı. Filmin yönetmenliğini 'Payitaht Abdülhamid'in de yönetmeni olan Serdar Akar yaparken, görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı üstlendi.

Kurtlar Vadisi geri dönüyor… İşte yeni film adı ve detayları!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:10

Pana Film, "Kurtlar Vadisi"nin çekimlerine başladı. Merakla beklenen yeni filmin adının "Kurtlar Vadisi Vatan" olduğu ortaya çıktı.

Filmin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Serdar Akar oturuyor. TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in de yönetmeni olan Serdar Akar, "Kurtlar Vadisi Vatan"ın ön hazırlığını da kendisi yaptı.

Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı filmin çekimlerine şu günlerde Antalya ve civarında devam ediliyor.

Filmde Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar da rol alıyor. Medyatava'nın haberine göre; daha önce Kurtlar Vadisi'nin "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Gladio" ve "Kurtlar Vadisi Filistin" isimli film versiyonları seyirciyle buluşmuştu.

 

 

 
Etiketlerkurtlar vadisiyeni film
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:10
HABER YORUMLARI
600

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Alican

Peki payitahtı ne olacak

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musluman uyanik olmali

musluman uyanik olmami adamlar sahte kahranliklarla parayi goturuyor vatandas ac karnini zor doyuruyor kurtLAR VADISI BUKADAR PARA KAZANDI TURKEY NE YATIRIMI YAPMIS KAC MILYON KISIYEIS IMKANI SAGLAMIS ,

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TV İzleyen Yugoslavya

Bırakın bunları boş iş bunlar. Kurtlar vadisinde yapılan sahte kahramanlıkların bu memlekete, bu dine ne faydası oldu şimdiye kadar ? Beyninizi emiyorlar uyanın uykudan, altınızdan vatanı çekip almasınlar ...

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ax

Kanal D'de yayınlanırsa seyretmem. Merak bile edipte bir kere bakmam. Ve böyle benim gibi milyonlarca insan da böyle düşünüyor. Bu da biline. Her şey para olmamalı.

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