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Kurtlar köye indi: Milyonluk atlar telef oldu!

İstanbul Silivri'de aç kalan kurtlar, köye inip bir çiftlikteki milyonluk atları yedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:57
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:57
  1. İstanbul Silivri
  2. at çiftliği
  3. kurt saldırısı
  4. Kurtlar köye indi
  5. Milyonluk atlar telef oldu
  6. yarış atları
  • MuhsinMuhsin2 sa önce
    AT YARIŞINDA OYNAYIP KAZANANIN HARAM PARA KAZANDIĞINI SANIRIM BİLMEYEN YOKTUR. TABİ Kİ ATA ACIYORUM ATIN SUÇU YOK. ATI OYNATAN VE ATA OYNAYANLARI ISIRSA ÇOK GÜZEL OLURDU.
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