Kurtlar 23 koyunu telef etti
Ankara'da ağılın kapısının açık kalması üzerine araziye çıkan koyunlar kurt sürüsünün hedefi oldu. Kurtlar 23 koyunu telef etti, 19 koyunu da yaraladı27 Haziran 2017 Salı 13:19
Haymana'nın Evliyafakı Mahallesi'nde besici Nuri Yiğit'in ağılının kapısının gece yarısı kendiliğinden açılması sonucu 55 küçükbaş hayvan dışarı çıkarak araziye dağıldı.
23 KOYUNU TELEF ETTİLER
Başıboş hayvanlar kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Kurtlar 23 koyunu telef ederken, 19'unu ise yaraladı. 13 koyunun ise kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.