Kurtlar 23 koyunu telef etti

Haymana'nın Evliyafakı Mahallesi'nde besici Nuri Yiğit'in ağılının kapısının gece yarısı kendiliğinden açılması sonucu 55 küçükbaş hayvan dışarı çıkarak araziye dağıldı.

23 KOYUNU TELEF ETTİLER

Başıboş hayvanlar kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Kurtlar 23 koyunu telef ederken, 19'unu ise yaraladı. 13 koyunun ise kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.